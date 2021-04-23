Татьяна Буцкая: Нужно считаться с мнением жителей Перова, если они не хотят в Чухлинку

Фото: Екатерина Храмова

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая активно поддержала недовольных переименованием станции Перово в Чухлинку, организовав сбор подписей за прежнее название.

В конце марта несколько станций Московской железной дороги сменили вывески. В основном все прошло безболезненно. Однако переименование Перова в Чухлинку было воспринято жителями Восточного округа как покушение на историческую память и спровоцировало обращение активистов в ряд инстанций. Их возмущение проигнорировали, посчитав несущественным в масштабах города.

«Совет матерей» и его председатель Татьяна Буцкая выразили солидарность с жителями Перова, организовав сбор подписей и запустив общественную петицию.

Буцкая заявляет, что только на первый взгляд переименование станции без учета мнения общественности не является проблемой. На самом же деле речь идет о сохранении истории. Узловая станция Перово была открыта в 1862 году, и это название накрепко связано в памяти нескольких поколений с историей района.

— Местные жители имеют право на возвращение исторического названия их станции. Никто не может «переселять» их из Перова в Чухлинку против воли, — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Читайте также: Татьяна Буцкая выступила против унизительного для пожилых выбора льгот