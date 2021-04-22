Татьяна Буцкая выступила против унизительного для пожилых выбора льгот

Фото: Алена Князева

Председатель общероссийской общественной организации «Совет Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предложила суммировать льготы, на которые имеют право люди пенсионного возраста. Она рассказала «ВМ», как это может отразиться на жизни пенсионеров.

Существующая сегодня система предоставления льгот исключает возможность получения сразу нескольких видов. У каждой категории льготников есть только определенный набор помощи, которую они могут получить от государства.

— Например, пенсионер является ветераном труда и имеет право на соответствующую поддержку, но при этом у него есть инвалидность, а для людей с инвалидностью предусмотрена уже другая помощь. Взять все и сразу нельзя, приходится выбирать только один вид льгот. И людей ставят перед непростым выбором вынуждают отказаться от части привилегий, — сказала Татьяна Буцкая.

— Люди должны получать всю помощь, которая оказывается государством. Необходимо менять подход к предоставлению льгот. Пора уйти от унизительного выбора только одной формы поддержки, — добавила глава общероссийской общественной организации «Совет Матерей».

Фото: Алена Князева

По ее словам, сегодня людей пенсионного возраста фактически лишают части государственной поддержки.

— Недополученные льготы – это серьёзные потери для скромного бюджета пожилого человека. Конечно, расширение прав пенсионеров на получение льгот не сделает им жизнь совершенно беспроблемной, но пользу им точно принесет, — уверена Татьяна Буцкая.

При этом, лидер «Совета Матерей» предлагает рассматривать поддержку людей старшего поколения в качестве инвестиций в будущее, а не как обременительные расходы.

— Бабушки и дедушки - то поколение, те люди, через которых передаются традиции, навыки, патриотизм, умение любить и сопереживать, что-то делать руками, воспринимать мир широко открытыми глазами, а не через экран телефона и монитор компьютера, — отметила Татьяна Буцкая.

Лидер «Совета Матерей» рассказал, что сейчас в Москве открыты приемные общественной организации и туда часто обращаются пенсионеры с самыми различными проблемами, и многих из них волнует именно тема порядка представления льгот.

— Для людей пенсионного возраста любая помощь, каждая льгота от государства имеет особую ценность и оказывает существенное влияние на уровень их жизни. Это одна из самых социально незащищенных групп населения, и существующая практика выбора только одной льготы не отвечать интересам пожилых людей, поэтому ее необходимо менять, — заключила Татьяна Буцкая.

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