Ключевой темой стала демография и забота о семье — лидер «Совета матерей» Буцкая о послании президента

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«Совет матерей» во главе с Татьяной Буцкой на протяжении многих лет выступает с инициативами по поддержке семей с детьми, многодетных семей, одиноких родителей, детей, страдающих от нерадивых отцов — неплательщиков алиментов. Этим темам в своем послании президент уделил большое внимание.

— По-человечески это просто невероятно, когда твоими словами буквально говорит президент, — комментирует Буцкая послание президента России Федеральному собранию. — До мурашек, до слез! Все, буквально все, над чем мы работали месяцами, что на днях обсудили с «Единой Россией»: про алиментный фонд, про больничные для молодых мам, поддержку беременных... Ведь ребенок, он не только тогда, когда родился, а с момента зачатия. И беременная должна знать, что ее в любом случае поддержат.

— Мнение матерей и семей всей страны услышано и учтено в принятии решений на федеральном уровне, — отмечает Буцкая. — Президент говорил все то, что мы обсуждали в «Совете матерей», о чем нам писали мамы из 85 регионов. И словно нашими словами президент обратился к стране. Значит, мы делаем все правильно. Мы и дальше будем отстаивать интересы родителей, интересы семьи!

Татьяна Буцкая прокомментировала и другие тезисы выступления Владимира Путина, касающиеся интересов каждой российской семьи.

— Всего пару дней назад мы с руководителем «Единой Россией» обсудили проблему выплат больничных по уходу за ребенком до семи лет для молодых мам, не имеющих большого трудового стажа. Наше предложение было: платить всем мамочкам 100 процентов их заработка. И сейчас я это слышу уже из уст президента. В этом году мера будет узаконена, — отмечает Буцкая. — Первоочередной тезис послания — демография и поддержка семей с детьми. Это как раз то, на что направлены предложения «Совета матерей». Так, помимо выплат на детей от трех до семи лет, с 1 июля для неполных семей, в которых есть дети от восьми до шестнадцати лет, будет назначена выплата в среднем 5650 рублей на ребенка.

— Кроме этого, все семьи, у которых осенью дети пойдут в школу, в середине августа получат единоразово по 10 000 рублей на каждого ребенка, включая первоклашек. Для многих это станет существенным подспорьем, — уверена Буцкая.

— Не обошел президент и вопрос об алиментах. Мама с малышом не должна обивать пороги чиновников, собирая справки. Государство в этом случае должно жестко стоять на позиции защиты прав ребенка. Мы предложили создать специальный Фонд пострадавших от неплательщиков алиментов, — напомнила об инициативе «Совета матерей» Буцкая.

— Поддерживаю идею внедрить с 2022 года принцип социального казначейства. Это значит, что все услуги будут предоставляться в режиме «одного окна», что при создании семьи, что при рождении ребенка или в других ситуациях. Через три года большинство госуслуг должно предоставляться гражданам дистанционно и круглосуточно, — поясняет лидер «Совета матерей».

Буцкая отметила и настораживающие моменты, когда предназначенные семьям льготы практически девальвируются бизнесом, который мгновенно задирает цены.

— Очень хорошее распоряжение президента — возвращать половину стоимости путевки детей в летний лагерь. Хочется надеяться, что этим не воспользуются те, кто занимается реализацией путевок, и не поднимут на них цены еще выше. Ведь цены уже выросли на 15 процентов. Наверное, с целью компенсации финансовых потерь по сегодняшним санитарным правилам заполняемость центров детского отдыха не должна быть выше 75 процентов. Но зарплаты у людей не выросли. Получается, что самые прекрасные инициативы съедаются коммерсантами, — отмечает Буцкая.

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