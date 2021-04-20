Лидер «Совета матерей» Буцкая поделилась идеей создания престижного минивэна для многодетных

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Семейный минивэн должен быть комфортным и безопасным, одновременно указывая на статус многодетной семьи, заявила Татьяна Буцкая. Председатель общероссийской общественной организации предлагает отдать проект для реализации институту НАМИ, который успешно выпускает автомобили «Аурус» для высших должностных лиц.

— Мы продвигаем идею не просто семейного автомобиля, а престижного авто для многодетных семей. Чтобы многодетная семья была символом успеха, а не еще одной расходной графой для дотаций. Если у тебя больше трех детей, ты уже герой страны — получи престижный современный автомобиль. Чтобы на тебя смотрели и хотели следовать твоему примеру, — поясняет Буцкая.

В идее «Совета матерей» заложена необходимость сделать многодетных элитой, приравнять к героям и олимпийским чемпионам.

— Спортсмены получают награды в виде автомобилей BMW и Lexus, а люди, повышающие демографический уровень России, достойны бесплатно получить от страны лучший минивэн отечественной разработки. И заказать ее государство может тому же НАМИ, что спроектировал «Аурус», — говорит лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая. — Нужно повышать статус многодетных матерей, который после 1991 года сильно упал и стал ассоциироваться только с бедностью. Самый современный семейный минивэн подчеркнет новый статус многодетных.

По словам Татьяны Буцкой, в общественном сознании пока еще не укладывается мысль, что многодетные могут быть отнесены к привилегированной части населения. Престижный автомобиль должен стать первым серьезным шагом в этом направлении.

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