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Московские приставы составили портрет типичного алиментщика
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московские приставы составили портрет типичного алиментщика

Татьяна Плотникова

Общество

Сотрудники столичного главка Федеральной службы судебных приставов рассказали, кто чаще всего не выплачивает алименты в Москве.

По статистике, среднестатистический алиментщик в Москве — это мужчина. Только 9,5 процента должников по алиментам в столице — женщины.

Средний возраст неплательщика составляет от 30 до 42 лет, таких в Москве свыше 20 тысяч человек (90,5 процента от общего количества должников по алиментам). В 42 процентах случаев неплательщики алиментов имеют официальный доход, из которого приставы взыскивают долги.

Сумма задолженности в среднем — 226 тысяч рублей. У 339 должников в Москве невыплаченные алименты превышают миллион рублей. Подобные случаи находятся на особом контроле в службе судебных приставов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что количество россиян, ограниченных в праве выезда за границу из-за долгов, за десять месяцев выросло на три миллиона человек.

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