Количество невыездных из-за долгов россиян за 10 месяцев выросло на три миллиона

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В России около 19 миллионов должников, из которых 7 миллионов являются невыездными. Граждане не могут покинуть страну из-за долгов по кредитам, ЖКХ, штрафов ГИБДД и неуплаты алиментов.

На 1 апреля в стране 7 миллионов человек не могут выехать из страны из-за накопленных долгов, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). При этом за десять месяцев число невыездных россиян увеличилось на три миллиона.

В службе пояснили, что в первом квартале 2021 года только 103 тысячи человек смогли заплатить по счетам. С них взыскали 9,2 миллиарда рублей.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, большинство должников не платят по кредитам из-за трудного финансового положения, сообщает РБК.

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