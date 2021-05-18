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Экономист объяснил, почему опасен рост числа одобряемых банками кредитов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Экономист объяснил, почему опасен рост числа одобряемых банками кредитов

Елена Фролова

Финансы

Увеличение количества одобренных кредитов в банках может оказаться ловушкой для граждан в условиях пандемии COVID-19. Такое мнение высказал экономист РАН Владимир Клисторин.

Российские финансовые учреждения начали одобрять 37 процентов заявок на получение розничных кредитов. Как сообщают СМИ, с 2019 года это максимальное значение. Самый большой всплеск наблюдается в области автокредитования и потребительских целей на получение ссуды. При этом кредитные учреждения стали реже выдавать займы на ипотеку.

По словам Владимира Клисторина, многие банки могут недостаточно пристально изучить возможность заемщика вернуть деньги. Таким образом их финансовое состояние может ухудшиться.

— В данном случае необходим дополнительный анализ. В тех случаях, когда финансовые учреждения разрабатывают инструкции и правила по анализу потенциальных заемщиков, они обязаны учитывать факторы пандемии и наличия у населения доходов, — подчеркнул экономист.

При этом, по его мнению, не все финансовые учреждения проводят подобный анализ, а те, что все-таки делают, организуют его в спешке, передает «Общественная служба новостей». Эксперт также отметил, что на данный момент в российской экономике не происходит ничего, что бы оправдывало увеличение количества одобренных заявок.

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