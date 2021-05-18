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Экономист объяснил, почему падает спрос на квартиры в новостройках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Экономист объяснил, почему падает спрос на квартиры в новостройках

Елена Фролова

Недвижимость

Российские застройщики лишились возможности дальнейшего увеличения стоимости квартир из-за постепенного падения покупательской активности и роста предложений на рынке недвижимости. Почему россияне потеряли интерес к покупке жилья в новостройках, рассказал доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов.

— Ситуация с падением спроса в большей части связана с тем, что, когда ранее были понижены ставки на ипотеку, многие, кто хотел приобрести недвижимость, принимали решение в короткие сроки, потому что рост цены был очень заметный, — пояснил эксперт.

Он также пояснил, что большинство тех, кто хотел купить квартиру по ипотеке по льготной ставке, осуществили свои потребности. Это также повлияло на падение интереса. При этом он считает, что тенденция на снижение стоимости жилья в новых домах будет снижаться, однако ниже среднего они все-таки не упадут, отмечает ФАН.

Как пояснил Александр Родионов, застройщики идут на скрытые или открытые снижения стоимости, предлагая будущим дольщикам рассрочки, акции, скидки и другие бонусы. На ситуацию, по словам эксперта, будет влиять ряд факторов, в числе которых состояние экономики, изменения процентной ставки по ипотеке и уровень безработицы.

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