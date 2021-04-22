Названы регионы — лидеры по числу выданных ипотечных кредитов

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За первый квартал 2021 года в Москве и Московской области было выдано больше всего ипотечных кредитов в сравнении с другими российскими регионами.

Как уточнили в Национальном бюро кредитных историй, также лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в стране стали Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это не только одни из наиболее густонаселенных, но и наиболее «продвинутые» в части распространения кредитных услуг регионы.

Вместе с тем рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15–25 процентов в зависимости от региона.

Меньше всего ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года было выдано в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Алтай, Еврейской автономной области и Республике Ингушетия. Данные регионы являются одними из самых малочисленных в стране, в них не так сильно развито розничное кредитование, а банковские услуги представлены не настолько широко, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в России могут снизить ставку по ипотеке.

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