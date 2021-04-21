В России могут снизить ставку по ипотеке

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Российское правительство планирует снизить среднюю ставку по ипотеке, чтобы сделать жилищные кредиты еще доступнее для граждан. Об этом сообщили источники, близкие к кабинету министров.

Так, поддержание средней ставки по жилищным займам на уровне 6,9 процента годовых до 2030 года может стать ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда». Это на 1 процент меньше, чем планировалось ранее. Такой вариант рассматривался на совещании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, но решение пока не приняли.

В России до декабря 2030 года планируют реализовать проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет почти триллион рублей. Он должен помочь населению улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а российские города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных объектов.

Планируется, что из старых домов переселят свыше 530 тысяч россиян, передает газета «Известия».

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