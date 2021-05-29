Москвичам напомнили о необходимости оплачивать штрафы вовремя

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, как вовремя оплачивать водительские штрафы. Так, в первую очередь необходимо зайти на сайт госуслуг и открыть настройки личных уведомлений.

Следующий шаг: указать почтовый адрес, на который государственные органы смогут присылать уведомления о штрафах и другие бумажные письма.

Далее следует заполнить поля с адресом электронной почты и номером телефона. Затем нужно ознакомиться с пользовательским соглашением и нажать на кнопку «Подключить доставку электронных писем».

Telegram-канал «Дептранс Москвы» также сообщил, что на днях судебные приставы задержали в столице дорогостоящую иномарку, владелица которой накопила долгов по штрафам на 500 тысяч рублей. Чтобы избежать таких неприятностей, горожанам рекомендовали оплачивать свои задолженности вовремя.

Ранее стало известно, что рэпера Элджея могут лишить водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования после остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД в Москве.

Читайте также: МЧС предложило внести в КоАП штрафы за отдых на пляжах с животными