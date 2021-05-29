МЧС предложило внести в КоАП штрафы за отдых на пляжах с животными

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Министерство чрезвычайных ситуаций России выступает за внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части наказаний за отдых на пляжах с животными. Об этом рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам ведомства Андрей Печенин.

Как уточнил Печенин, в МЧС выступают за введение штрафов для собственников и владельцев пляжей за нарушение требований по оборудованию пляжей. Соответствующие предложения направлены в Министерство юстиции РФ, которое работает над проектом нового КоАП.

В России с 1 января 2021 года вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые запрещают приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.

Однако в КоАП отсутствует норма об ответственности за отдых на пляжах с животными, сообщает ТАСС.

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