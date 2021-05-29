Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МЧС предложило внести в КоАП штрафы за отдых на пляжах с животными
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

МЧС предложило внести в КоАП штрафы за отдых на пляжах с животными

Татьяна Плотникова

Закон

Министерство чрезвычайных ситуаций России выступает за внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части наказаний за отдых на пляжах с животными. Об этом рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам ведомства Андрей Печенин.

Как уточнил Печенин, в МЧС выступают за введение штрафов для собственников и владельцев пляжей за нарушение требований по оборудованию пляжей. Соответствующие предложения направлены в Министерство юстиции РФ, которое работает над проектом нового КоАП.

В России с 1 января 2021 года вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые запрещают приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.

Однако в КоАП отсутствует норма об ответственности за отдых на пляжах с животными, сообщает ТАСС.

Ранее синоптик объяснил, когда в Подмосковье откроют купальный сезон.

Читайте также: Роспотребнадзор одобрил восемь купальных зон в Москве

штрафМЧСотдых
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Наш ответ Польше: чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте