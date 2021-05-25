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Синоптик объяснил, когда в Подмосковье откроют купальный сезон
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптик объяснил, когда в Подмосковье откроют купальный сезон

Елена Фролова

Общество

Пока рано открывать купальный сезон в Московской области. Так считает руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Эксперт дал совет подождать с заплывом в водоемах до окончания первой декады июня.

— Несмотря на то, что официально купальный сезон в столичном регионе открывается 1 июня, я бы не рекомендовал этого делать, — подчеркнул Александр Шувалов.

По его мнению, стоит подождать до 5–10 июня. После этого периода уже будет можно окунаться. Как подчеркнул синоптик, в конце мая горожан ожидает теплая погода. Дождь возможен только в четверг, 27 мая, отмечает «Радио 1».

Ранее стало известно, что специалисты подмосковного Госадмтехнадзора организуют проверку свыше 130 мест отдыха возле воды и 130 пляжей.

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синоптикМосковская областькупальный сезон
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