Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют для россиян

Пляжный волейбол

В России в купальный сезон будут работать 3100 пляжей. Об этом сообщил начальник отдела Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в пятницу, 21 мая.

По его словам, их число может вырасти, так как на фоне закрытия границ с зарубежьем ожидается прирост потока граждан на внутренних курортах, а также на водоемах в некурортных регионах.

Печенин отметил, что в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией на учете у спасателей было пляжей меньше — 3020.

Начальник отдела ГИМС уточнил, что некоторые пляжи не получили разрешение на работу. Это связано с рядом причин, среди которых: отсутствием очистки дна в зоне купания, отсутствие одобрения Роспотребнадзором пригодности воды для купания, отсутствие спасательного оборудования и постов с дежурством спасателей на пляжах, сообщает РИА Новости.

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