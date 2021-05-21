Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют для россиян
Пляжный волейбол

Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют для россиян

Анастасия Колоскова

Общество

В России в купальный сезон будут работать 3100 пляжей. Об этом сообщил начальник отдела Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в пятницу, 21 мая.

По его словам, их число может вырасти, так как на фоне закрытия границ с зарубежьем ожидается прирост потока граждан на внутренних курортах, а также на водоемах в некурортных регионах.

Печенин отметил, что в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией на учете у спасателей было пляжей меньше — 3020.

Начальник отдела ГИМС уточнил, что некоторые пляжи не получили разрешение на работу. Это связано с рядом причин, среди которых: отсутствием очистки дна в зоне купания, отсутствие одобрения Роспотребнадзором пригодности воды для купания, отсутствие спасательного оборудования и постов с дежурством спасателей на пляжах, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Тут шепчутся горы и море: Судак ждет туристов круглый год, а в летний сезон — с удвоенной силой

МЧСотдыхпляжный отдых
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте