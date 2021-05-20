Тут шепчутся горы и море: Судак ждет туристов круглый год, а в летний сезон — с удвоенной силой

Судак / Фото: Pixabay

Самолеты, поезда, автомобили, водные «кометы» и катера — все идет до полуострова Крым. Выбирайте любой вид транспорта, прихватите немного смелости для восхождений в горы и погружений в морские глубины, и в путь — отдыхать, запасаться лавандой, ракушками и ароматами, которые будут согревать южным солнцем душу в долгие и серые осенние вечера. Скоро лето.«Вечерняя Москва» рассказывает читателям об одном из важнейших городов юго-восточного Крыма.

Крым — нечто особенное. Полуостров словно вобрал в себя уголки со всей планеты. У него есть свои горные водопады и святые источники, подземные пещеры, заповедники, где плещется радужная форель, окаменевшие коралловые рифы, застывшие вулканы, виноградники и можжевеловые рощи. Легенд и неповторимой красоты здесь столько, что хватит на всех. На юго-восточном берегу полуострова есть небольшой городок, надежно защищенный от непогоды горами, образующими своеобразную чашу. Зимой климат здесь теплый за счет термоса-моря, летом нет сводящей с ума жары. Но воздух сухой, хоть город и прибрежный.

Это Судак. Тот самый, годом основания которого считается 212-й нашей эры. Тот, в честь которого географы XIV–XV веков называли на картах Черное море — Сурожским. Тот, где жили византийцы, венецианцы, генуэзцы... Тот, который был центром православной епархии, и в окрестностях которого в XV веке было более 10 церквей и монастырей.

Сейчас, кроме самого города Судак, в этот городской округ входят 14 сел и один поселок городского типа. Это и село Морское, где в 1981 году отдыхающие впервые услышали группу Виктора Цоя, которая позже назовется «Кино». И село Веселое, где когда-то проводили знаменитый «Казантип». И Ворон с Междуречьем. Кстати, что касается названий, в Крыму они напоминают строчку из песни «пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на Тенистой улице я постою в тени» — в Судаке есть Приморская и Парковая, Ореховая и Яблоневая, Земляничный проезд...

Мы расскажем вам про три населенных пункта округа — сам Судак, село Солнечная Долина и поселок городского типа Новый Свет — соседей города по побережью.

Рассветы, закаты...

Небо светлеет. На разные голоса начинают петь птицы. Горлицы — мелкие серые голуби с тонкой темной полоской на шее — почему-то выдают отчетливое: «Ку-ку-шка». Просыпаются чайки и кричат над городом, ворча по поводу и без. К морю выдвигаются единицы — пожилые люди да приверженцы утренних пробежек — те, кто привык рано вставать. Утром на побережье тихо. Море прозрачное и чаще спокойное, даже если днем поднимется волна. Пляжи пустые. Вода ласковая. Песок прохладный.

— Для меня утреннее купание — ежедневная необходимость, — делится местная жительница Татьяна Тюлькина. — Оно заряжает силами и вдохновением на день, усиливает желание жить. А встретить рассвет в воде — бесценно.

Вот из-за горы постепенно поднимается солнце, и его первые лучи красят мир в розовый цвет, лишь на долю мгновения. Скоро проснутся любители пляжного отдыха. Белые лежаки и зонтики заполнят часть пространства, замерев в ожидании отдыхающих. Рядом с ними, чуть в сторонке, ближе к кромке воды, появятся пестрые полотенца, покрывала и настилы тех, кто предпочитает быть ближе к песку.

Фото: Pixabay

В разгар сезона на центральном пляже днем даже яблоку негде упасть. Однако торговцы съестным дорожку находят. То и дело до уха долетает уже привычное: «Пахлава медовая, чурчхела, семечки жареные, горячая вареная кукуруза, самосы с вишней, катран, рапаны, мидии»... Им в унисон громкоговорители предлагают туристам прокатиться на «банане» и покупаться с дельфинами в открытом море, полетать над волнами на парашюте следом за катером, а может, даже записаться на экскурсию.

К вечеру постепенно жара спадает. И вот уже солнце садится за другую гору. Закат будет разгораться еще некоторое время, пока на город с размаху, со всей своей южной нежностью не обрушится бархатная ночь. Она — гостья долгожданная. Ночью город просыпается.

Зажигаются огоньки на колесе обозрения — в Судаке, пожалуй, лучший на всем крымском побережье парк аттракционов — детских безобидных и взрослых адреналиновых. Небо начинает сиять звездами, которые ярче любых алмазов. Их не затмить даже пестрому освещению набережной.

Кипарисовую аллею, ведущую к ней, интенсивно заполняют туристы, столь же плотно, как пассажиры в столичном метро. Рестораны зазывают попробовать кухню на любой вкус — итальянскую, крымско-татарскую, украинскую, японскую, русскую. Везде живая музыка и развлекательная программа — выступления пародистов, соблазнительные танцы, рок-бэнд, что играет каверы, детское шоу, аквадискотека. По пути вам постараются вручить флаеры-приглашения со скидкой в местный аквапарк, зазвать на конную прогулку или джиппинг, предложат заплести афрокосички, сделать педикюр с рыбками на ногтях или нарисовать портрет. На набережной — фаер-шоу, живопись из баллончиков, что-то еще. И так нон-стопом — до самого утра.

Кипарисовая аллея / Фото: Youtube.com/ЧиК

Если же вы не фанат шумных развлечений и суеты — все равно прогуляйтесь к морю. У кромки воды пейзажем любуются единицы. Плавают — еще меньше. А ведь ночное море особенное. Оно теплее воздуха. Если же вы оказались в Крыму в конце лета, обязательно посмотрите в воду — под пальцами она будет рассыпаться серебристыми искрами. Это фосфорицирующий планктон — ночесветка.

Достопримечательности

Все курортные города похожи друг на друга, но у каждого есть и свои особенности.

Судакская бухта такая просторная, что, когда глядишь в даль, видишь открытое море. Если смотреть с берега, по левую руку бухту ограничивает гора Алчак, по правую — гора Крепостная. Ее венчает Судакская крепость — одна из самых хорошо сохранившихся генуэзских крепостей в мире. Туда можно сходить одному или с экскурсией — осмотреть Консульский замок и прочие достопримечательности. Летом здесь проводят рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем».

рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» / Фото: Youtube.com/ Danilov Vladimir

На территории крепости на несколько дней поселяются реконструкторы, которые показывают театрализованные представления, устраивают бои. Умельцы организуют ярмарку изделий ручной работы и мастер-классы, повсюду звучит средневековая музыка, время словно обращается вспять, увлекая посетителей в мир прекрасных дам и сияющих доспехов. Еще часто здесь снимают фильмы. Генуэзскую крепость можно увидеть в советской картине «Три плюс два», российском сериале «Мастер и Маргарита», в «Викинге» и других картинах.

Рассмотрели старинную постройку? Теперь встаем к морю спиной и по кругу, слева направо, вглядываемся в окрестные вершины, вспоминая, что лучше гор могут быть только горы.

Вон пологий склон Сокола. Чуть дальше Перчем — самая высокая из местных возвышенностей — 576,7 метра над уровнем моря. На нее можно подняться из Долины Роз, что у подножья. Чуть правее — Дачное, за которым спряталась гора Лягушка, отчетливо различимая при въезде в город. Еще правее Ай-Георгий — та гора, что с лысой вершиной, похожей на шапочку монаха. На ее склонах сохранились руины Георгиевского монастыря и святой источник. И вот, наконец, к морю притрагивается мыс Алчак, похожий на медвежонка или ящера.

Кстати, в хорошую погоду, если развернуться лицом к морю и посмотреть направо, можно увидеть почти все горы Южного берега, вплоть до Аю-Дага — Медведь-горы возле Ялты.

Все же в Судаке недаром была дача Айвазовского — здесь действительно очень красиво. Признают это и иностранные туристы. Француз-филолог, общаясь с местным жителем на английском, с легким акцентом говорит: «Эти места похожи на Ниццу». Ему стоит верить.

Солнечный круг, небо вокруг

Быть в Судаке и не посетить соседние бухты — ошибка, которую не стоит допускать. Если, глядя на море, поехать влево и обогнуть мыс Алчак — откроется вид на бухту меж этой горой и мысом Меганом. В глубине между ними разместилось село Солнечная Долина. Здесь за год можно насчитать более трехсот солнечных дней, и только здесь растет виноград Эким кара, или, как его еще называют, Черный доктор. Да, здесь и в самом Судаке есть винзаводы, которые готовят вино, известное во всем мире.

А в Новом Свете — завод шампанских вин, основанный князем Голицыным.

Что представляют собой эти места? Выжженную солнцем степь — сухая трава, запах лимонной полыни и морского ветра, мелкая дорожная пыль. Зелень встречается островками, редко. Но, несмотря на это, дышится здесь как-то особенно легко. Кстати, именно тут базируется арт-кластер «Таврида».

— «Таврида» — это не только система образовательных проектов для молодежи, место встреч и открытий. Это еще и фестиваль, который могут посетить все желающие, — рассказала куратор фотошколы в рамках фестиваля «Таврида.Арт» Анна Садовникова. — В этом году его планируют провести с 8 по 12 сентября.

Любителям скалистых диких пляжей очень рекомендуем доехать до самого Меганома, а может, и пройтись по нему, добраться до бухты Гравийной, перейти на другую сторону этого полуострова на полуострове и увидеть галерею маленьких бухточек, заполненных зеленью и тишиной, как на средиземноморских курортах. Много легенд ходит про этот горный массив, на котором есть свой маяк. Какие из них правдивы — не знает никто. Но место это действительно сильное, притягательное, манящее вернуться.

Фото: Pixabay

Рай на Земле

Устали от слепяще-желтого и лазурно-синего? Езжайте к изумрудно-зеленому! По побережью справа от Судака есть небольшой поселок городского типа Новый Свет, который раньше именовали Парадизом, а нынешнее название, по легенде, он получил, когда император Николай II попробовал местных вин и сказал: «Теперь я вижу мир в новом свете».

Этот населенный пункт не проездной. В него ведет единственная дорога — южный серпантин, который огибает скалу Сокол — окаменевший коралловый риф высотой в 473,8 метра. Кстати, на эту неприступную громадину с южной стороны, обращенной к морю, любят взбираться дерзкие альпинисты. Для тех же, кто хочет покорить вершину мягко, есть тропинка с северной, пологой стороны. У Нового Света три бухточки — Синяя, Зеленая и Голубая. А еще здесь есть заповедная можжевеловая роща с Царским пляжем, гротом Шаляпина и тропой Голицына, огибающей гору Орел, взбирающуюся на Капчик, откуда виден Караул-Оба. Считается, что гектар можжевельника за сутки может очистить от вредных веществ воздух крупного города.

Пляжи же в самом поселке с мелким светлым песочком на дне и камушками, похожие на океанические, не морские. Воздух здесь можно пить, в воде — растворяться. Если сделать глубокий вдох, нырнуть до дна и открыть глаза — увидишь, как сетка солнечных лучей выстраивает калейдоскоп из причудливых танцев. Выбравшись на сушу, можно любоваться разноцветными камушками и ракушками, из которых может выбраться маленький рачок, а вглядываясь в воду, можно заметить крымских креветок или крабиков, выползших погреть бочка на мелководье.

Новый Свет — место, где мир замирает, прислушиваясь к разговору моря, ветра и гор, который может длиться вечно.

ИСТОРИЯ

По упоминанию в книге конца XIII века город Судак был основан в 212 году. В переводе с крымско-татарского его название означает «вода» и «горы» — горы у воды. А с греческого его можно перевести как «священный, чистый». Этот город носил много разных имен — Сугдеей звали его византийцы, Солдайей — венецианцы, Сурожем — славяне. Судак многократно завоевывали, он переходил из-под власти одного народа к другому. Но крепость стояла, море ласкало утесы, а город восстанавливался, и порт вновь принимал иноземные корабли. Между прочим, через Судак в древности проходил Великий шелковый путь.

В XV веке город завоевала Османская империя, и он стал частью Крымского ханства. В 1783 году его присоединили к Российской империи. А уже в 1804-м здесь создали первую в стране школу виноделия. Во время Великой Отечественной войны город был под оккупацией немецко-румынских войск. Освобожден он 14 апреля 1944 года. Сейчас в Судаке проживают около 23,5 тысячи жителей.

ТОП—7

Туда и обратно

— Церковь Двенадцати апостолов — небольшое сооружение XII–XV столетия, расположенное за пределами Генуэзской крепости.

— Источник святой Анастасии — холодный родник на склонах новосветовских гор, покрытых лесом.

— Судакский городской исторический музей — расположен в конце набережной, ближе к причалу и горе Крепостной.

— Усадьба Льва Голицына — Музей истории виноделия и виноградарства в Новом Свете.

— Теплоход «Князь Багратион» — корабль 1912 года у мыса Меганом.

— Торпедный катер — увидеть его можно только под водой, в акваланге, недалеко от бухты Капсель.

— Церковь Святого Ильи — действующий храм с мраморной купелью, построенный в X–XII веках.

РЕПЛИКА

Генуэзская крепость — величие сквозь века

Светлана Емец, директор музея-заповедника «Судовская крепость»:

— Судакская (Генуэзская) крепость — уникальный историко-архитектурный памятник всемирного уровня. Она гордая, неприступная, сохранная благодаря вниманию и заботе людей.

Первое описание Генуэзской крепости можно найти в дорожных записях Мартина Броневского от 1595 года. Свое становление как музейный объект она начала, когда землю со строениями в 1868 году передали в ведение Одесского общества истории и древностей. По сути она стала одним из первых историко-архитектурных заповедников в Российской империи. В 1926 году она стала филиалом московского Государственного исторического музея.

В 1958-м была передана под начало киевского «Софийского музея». С 1950-х годов «Судакская крепость» — один из самых востребованных музейных объектов на полуострове.

1 августа 2014 года музей-заповедник «Судакская крепость» перешел в ведение Министерства культуры Республики Крым. С 2014 года его посещают несколько сотен тысяч человек ежегодно.

Дозорную башню, что на вершине Крепостной горы, окутывают старинные легенды. Консульский замок привлекает внимание не только величественным видом, но и временными выставками, которые проводятся в его стенах. Туристам интересно будет посетить храм с аркадой, который когда-то начинали строить как мечеть, но не успели завершить строительство, когда в город пришли генуэзцы и превратили ее в католическую церковь.

Теперь там можно рассмотреть часть старинной фрески, михраб и археологическую экспозицию музея. Отдельный интерес вызывают цистерны, рассчитанные на 350 кубов воды. В одной из них сейчас находится выставка «Подводные сокровища Черного моря», в другой работает виртуальная 3D-выставка «Путешествие во времени. Генуэзская Солдайя». Каждому сооружению тут есть что рассказать о прошлом приморского города.

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