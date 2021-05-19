Лето-2021: названы регионы, которые примут российских туристов

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Отдых для российских туристов второй год подряд будет ограниченным. При этом сейчас выбор у путешественников гораздо шире.

Курорты Краснодарского края

Цены на отдых у побережья Черного моря в этом году оставляют желать лучшего. По словам тех, кто уже успел побывать там в мае, затраты приезжих исчисляются десятками тысяч рублей. Подорожало практически все. Однако найдутся варианты и для тех, кто предпочитает бюджетный отдых.

Например, неделя проживания в хостеле, расположенном в центре Сочи, на двоих обойдется в шесть тысяч рублей. При этом данный недорогой вариант пока не доступен для бронирования. В свою очередь, цена отелей на этот же срок начинается от восьми с половиной тысяч рублей. Причем в данной ценовой категории придется довольствоваться общей ванной комнатой, но есть бонус – завтрак.

Крым

Цены на отдых в Крыму немного ниже, чем на материке. Это подтверждают как туристы, так и данные открытых источников. Для Крымского полуострова рекордными стали майские праздники. Здесь был установлен абсолютный рекорд за весь постсоветский период. За эти длинные выходные дни курорты региона посетили 520 тысяч человек. По сравнению с показателями 2019 года прирост составил 72 процента.

Здесь есть порядка 700 официально зарегистрированных средств размещения, загрузка которых составила около 70-85 процентов. Отели высшей категории звездности были заполнены почти до отказа – на 95 процентов, а «четыре звезды» - на 90 процентов.

Абхазия

Рада российским туристам в 2021 году Абхазия. Добраться до нее россиянам гораздо проще. Согласно распоряжению президента республики Аслана Бжании, был установлен обновленный порядок прохождения государственной границы. Чтобы ускорить пограничный и таможенный контроль, автобусы с туристами теперь будут передвигаться по полосе, предназначенной для специального транспорта, отмечает ,. Таким образом они будут доступны для осмотра вне очереди.

Власти Абхазии планируют принять в этом году 1,1 миллиона туристов из России. Не нужно будет сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 по возвращении обратно, а также уходить на самоизоляцию.

Цены на размещение в гостиницах здесь немного ниже, чем российских курортах у Черного моря.

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