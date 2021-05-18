Названы страны, которые заинтересовали россиян после возобновления авиасообщения

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Аналитики популярного сервиса поездок и путешествий выяснили, как туристы отреагировали на информацию о возобновлении с 25 мая авиасообщения с рядом стран.

Напомним, о том, что Россия возобновит полеты в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту, стало известно в пятницу, 14 мая.

По данным сервиса поездок, билетами в Португалию 15 мая интересовались в четыре раза чаще, чем в среднем в течение месяца до этого. 16 мая число поисков снизилось, но их все равно было в 2,5 раза больше, чем до появления новости. Отмечается, что поиски билетов в Исландию и на Мальту выросли в пять раз, в Мексику — в 2,5 раза, в Саудовскую Аравию — в два раза.

Аналитики отмечают, что речь не идет о пропорциональном росте продаж билетов. Всплеск поиска билетов всегда регистрируют на фоне новостей о возобновлении авиасообщения или каких-то послаблений для российских туристов.

Работники сервиса уточнили, что въехать в Португалию могут только граждане страны, члены их семей и близкие родственники, а также граждане ЕС, лица с ВНЖ, с рабочей или учебной визой. Португальский остров Мадейра первым открыл въезд на территорию курорта для иностранных туристов, в том числе для россиян.

На Мальту въезд российских туристов в настоящее время запрещен. В Исландию также запрещен въезд с туристическими целями, туда можно попасть лишь владельцам вида на жительство, а также студенческой или рабочей визы. Мексика открыта для иностранных туристов, в том числе россиян, хотя регулярное авиасообщение с ней отсутствует.

Открывшая границы Саудовская Аравия предъявила туристам строгие требования. Прибывающие в страну без вакцинации от COVID-19 с четверга, 20 мая, должны будут пройти обязательный платный семидневный карантин. От него освобождены лишь лица, получившие вакцину, одобренную Министерством здравоохранения Саудовской Аравии. Российского «Спутник V» в этом списке нет.

Ранее были названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи.

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