Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы страны, которые заинтересовали россиян после возобновления авиасообщения
Фото: pixabay.com

Названы страны, которые заинтересовали россиян после возобновления авиасообщения

Анастасия Колоскова

Туризм

Аналитики популярного сервиса поездок и путешествий выяснили, как туристы отреагировали на информацию о возобновлении с 25 мая авиасообщения с рядом стран.

Напомним, о том, что Россия возобновит полеты в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту, стало известно в пятницу, 14 мая.

По данным сервиса поездок, билетами в Португалию 15 мая интересовались в четыре раза чаще, чем в среднем в течение месяца до этого. 16 мая число поисков снизилось, но их все равно было в 2,5 раза больше, чем до появления новости. Отмечается, что поиски билетов в Исландию и на Мальту выросли в пять раз, в Мексику — в 2,5 раза, в Саудовскую Аравию — в два раза.

Аналитики отмечают, что речь не идет о пропорциональном росте продаж билетов. Всплеск поиска билетов всегда регистрируют на фоне новостей о возобновлении авиасообщения или каких-то послаблений для российских туристов.

Работники сервиса уточнили, что въехать в Португалию могут только граждане страны, члены их семей и близкие родственники, а также граждане ЕС, лица с ВНЖ, с рабочей или учебной визой. Португальский остров Мадейра первым открыл въезд на территорию курорта для иностранных туристов, в том числе для россиян.

На Мальту въезд российских туристов в настоящее время запрещен. В Исландию также запрещен въезд с туристическими целями, туда можно попасть лишь владельцам вида на жительство, а также студенческой или рабочей визы. Мексика открыта для иностранных туристов, в том числе россиян, хотя регулярное авиасообщение с ней отсутствует.

Открывшая границы Саудовская Аравия предъявила туристам строгие требования. Прибывающие в страну без вакцинации от COVID-19 с четверга, 20 мая, должны будут пройти обязательный платный семидневный карантин. От него освобождены лишь лица, получившие вакцину, одобренную Министерством здравоохранения Саудовской Аравии. Российского «Спутник V» в этом списке нет.

Ранее были названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи.

Читайте также: Черногория откроет границы для всех туристов

россиянеавиасообщениеТуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте