СМИ: Возобновление полетов между РФ и Мальтой не отменит карантин для россиян

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Возобновление авиасообщения между Россией и Мальтой не означает автоматическую отмену карантина для россиян. Об этом ТАСС сообщили дипломатические источники в понедельник, 17 мая.

Отмечается, что у властей Мальты имеются списки государств, из которых возможно прибытие. В настоящее время из России могут прибывать с медицинскими, гуманитарными, семейными и рабочими целями. Для граждан РФ пока действует двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что с 25 мая Россия возобновит полеты в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту. Данное решение принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах.

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