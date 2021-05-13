Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россияне сдали 32 тысячи билетов на рейсы в Турцию
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россияне сдали 32 тысячи билетов на рейсы в Турцию

Татьяна Плотникова

Туризм

Пассажиры сдали около 32 тысяч авиабилетов на рейсы из Турции в Россию за период с 15 апреля по 11 мая, рассказал источник, близкий к оперативному штабу.

По словам источника, авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тысяч билетов из Турции в Россию. Также с 15 по 27 апреля перевозчики вернули около 500 билетов из Танзании в Россию.

Это произошло после того, как с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией было ограничено авиасообщение между Россией и Турцией, а также Танзанией, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на российских курортах зафиксировали наплыв туристов.

Читайте также: Где бюджетно отдохнуть этим летом и когда бронировать путевки

авиабилетыТанзанияРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте