Россияне сдали 32 тысячи билетов на рейсы в Турцию

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Пассажиры сдали около 32 тысяч авиабилетов на рейсы из Турции в Россию за период с 15 апреля по 11 мая, рассказал источник, близкий к оперативному штабу.

По словам источника, авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тысяч билетов из Турции в Россию. Также с 15 по 27 апреля перевозчики вернули около 500 билетов из Танзании в Россию.

Это произошло после того, как с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией было ограничено авиасообщение между Россией и Турцией, а также Танзанией, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на российских курортах зафиксировали наплыв туристов.

Читайте также: Где бюджетно отдохнуть этим летом и когда бронировать путевки