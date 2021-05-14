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Столичный сервис Russpass подготовил туры по достопримечательностям Воронежа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичный сервис Russpass подготовил туры по достопримечательностям Воронежа

Евгения Владимирова

Туризм

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил туры по Воронежскому региону и достопримечательностям города. Туристы познакомятся с историей русского флота, творчеством Ивана Бунина и первозданной природой Воронежского края. На сайте уже доступно почти 20 предложений для бронирования и самостоятельной организации поездки.

Туристы смогут побывать в колыбели русского флота. В Воронеже находится уникальный музей-корабль «Гото Предестинация». Он создан по чертежам первого линейного корабля, построенного Петром I. В экспозиции музея представлены судна эпохи первого российского императора, форма морских офицеров, посмертный слепок лица Петра I и отлитый в металле отпечаток его ладони.

В одной из старейших усадьб Воронежа работает Музей Ивана Бунина. Писатель родился в этом доме. Посетители смогут узнать о жизни и творчестве первого русского классика, ставшего лауреатом Нобелевской премии. В музейном дворике собраны уникальные арт-объекты, добавляющие реалистичности экспозиции: образы писателя, антоновские яблоки и книги.

На улицах Воронежа можно встретить героев знакомого с детства мульфильма — Котенка с улицы Лизюкова и ворону-колдунью. А за пределами города путешественники смогут насладиться красотами Дона и меловых скал-останцов. Познакомиться с чудесами природы и посетить экскурсию по пещерам можно в музее-заповеднике «Дивногорье».

Подобрать маршрут и изучить подробнее интересные достопримечательности можно на сайте сервиса Russpass. Там посетители могут составить собственный маршрут или выбрать готовый тур. В сервисе также можно забронировать гостиницу или купить билет на поезд или самолет.

Russpass — цифровой туристический сервис для быстрого и легкого планирования путешествий по России. Он разработан при поддержке комитета по туризму и департамента информационных технологий и позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным местам или воспользоваться готовым предложением. Соглашения о сотрудничестве с сервисом подписали все регионы страны. Сегодня число предложений для путешественников на Russpass превышает две тысячи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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