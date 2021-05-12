Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около миллиона туристов воспользовались программой кешбэка в путешествиях по России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около миллиона туристов воспользовались программой кешбэка в путешествиях по России

Виктория Родимкина

Туризм

Программой туристического кешбэка воспользовался почти миллион россиян, путешественникам вернули почти четыре миллиарда рублей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 12 мая.

Он отметил, что многие россияне не смогли поехать на отдых за границу. Российское правительство запустило программу по возмещению части затрат туристам на путешествия по России через карту «МИР».

— На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей, — сказал глава кабмина РФ.

При этом, по словам Мишустина, регионы получили дополнительные финансовые средства. Правительство приняло решение продлить программу до конца 2021 года.

Премьер-министр также добавил, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма планируется создание рабочих мест — от сферы услуг до гостиничного бизнеса, сообщается на сайте Госдумы.

Читайте также: Россия начала разрабатывать «санитарный щит» для защиты от опасных инфекций

туризмпутешествие по РоссииМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Все мнения
О проекте