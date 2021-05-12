Около миллиона туристов воспользовались программой кешбэка в путешествиях по России
Программой туристического кешбэка воспользовался почти миллион россиян, путешественникам вернули почти четыре миллиарда рублей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 12 мая.
Он отметил, что многие россияне не смогли поехать на отдых за границу. Российское правительство запустило программу по возмещению части затрат туристам на путешествия по России через карту «МИР».
— На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей, — сказал глава кабмина РФ.
При этом, по словам Мишустина, регионы получили дополнительные финансовые средства. Правительство приняло решение продлить программу до конца 2021 года.
Премьер-министр также добавил, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма планируется создание рабочих мест — от сферы услуг до гостиничного бизнеса, сообщается на сайте Госдумы.
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