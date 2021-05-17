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Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
Фото: Pixabay / Инесса Токмина

Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи

Кирилл Николаев

Туризм

Путешественники от 18 до 35 лет стабильно составляют около четверти клиентов туристических компаний. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как правило, молодые люди покупают тур на шесть дней. Также они чаще других бронируют поездки на выходные. Самым популярным направлением у молодежи является Сочи. В этот южный город России отправляются до 40 процентов молодых клиентов туроператоров.

На втором месте по популярности находится Санкт-Петербург. Этот город особенно популярен у студенческих групп и пар. На Санкт-Петербург приходится около трети бронирований.

Мурманск и Русский Север стали трендом у молодежи только в 2021 году. Пик спроса был зафиксирован зимой. Средняя продолжительность поездки составляет четыре дня. Все больше туров молодые люди приобретают на Северный Кавказ. За год спрос увеличился в 3,5 раза. Как правило, молодежь отправляется в Домбай, Дагестан, Северную Осетию и регион Кавказских Минеральных Вод.

Маршрут по городам Золотого кольца не утратил интерес у молодежи. Молодые люди выбирают как короткие поездки, длительность которых составляет два–три дня, так и длительные недельные автобусные программы.

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