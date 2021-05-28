Роспотребнадзор одобрил восемь купальных зон в Москве

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Первый Путяевский пруд Карта всех событий

Восемь зон для купания в водоемах столицы одобрил Роспотребнадзор Москвы. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что в городе из 45 зон отдыха на воде в эксплуатацию приняли уже 36.

Роспотребнадзор одобрил для купания Путяевский пруд, Мещерское, Белое, Школьное и Черное озера, Большой городской пруд, а также пространства Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3.

К местам отдыха, в которых не разрешено купаться, относятся Голицынский и Патриарший пруды, Новодевичьи, Ангарские, Головинские, Люблинские и Борисовские пруды, Пушкинская набережная реки Москвы, а также Битца.

Традиционно купальный сезон стартует 1 июня, однако в нынешнем году его открытие отложили на несколько недель из-за прохладной погоды.

Ранее программу по очистке водоемов запустили в Подмосковье.

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