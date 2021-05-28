Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор одобрил восемь купальных зон в Москве
Фото: Анна Быкова

Роспотребнадзор одобрил восемь купальных зон в Москве

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Первый Путяевский пруд Карта всех событий

Восемь зон для купания в водоемах столицы одобрил Роспотребнадзор Москвы. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что в городе из 45 зон отдыха на воде в эксплуатацию приняли уже 36.

Роспотребнадзор одобрил для купания Путяевский пруд, Мещерское, Белое, Школьное и Черное озера, Большой городской пруд, а также пространства Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3.

К местам отдыха, в которых не разрешено купаться, относятся Голицынский и Патриарший пруды, Новодевичьи, Ангарские, Головинские, Люблинские и Борисовские пруды, Пушкинская набережная реки Москвы, а также Битца.

Традиционно купальный сезон стартует 1 июня, однако в нынешнем году его открытие отложили на несколько недель из-за прохладной погоды.

Ранее программу по очистке водоемов запустили в Подмосковье.

Читайте также: Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют для россиян

ветерпогода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте