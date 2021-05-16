Программу по очистке водоемов запустили в Подмосковье

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Власти Московской области приняли программу по очистке водоемов в регионе. В результате, пруд во Власихе очистят от ила, а еще там сделают углубленное дно. Такую информацию предоставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Бывший военный городок Власиха постепенно преображается. Его превращают в уютное место для семейного отдыха. Здесь уже приведены в надлежащий вид набережная, территория возле Дома офицеров. Помимо этого, тут появилась пешеходная зона по Цветному бульвару. Теперь рабочие приступили к наведению порядка в пруду. Специалисты используют современную технику, в том числе и уникальную машину-амфибию.

По словам губернатора, водоем уже очистили от тонны мусора, среди которого были бутылки, холодильник и многое другое.

— Большое число водоемов есть в нашей области. Люди живут вокруг них. Был справедливый запрос на очистку, реновацию и возрождение водоемов, — заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что в области была разработана и принята программа по наведению порядка на водоемах. Вместе с тем в регионе закупают машины-амфибии для чистки озер, прудов и других водных территорий в самых труднодоступных места, отмечает РИАМО.

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