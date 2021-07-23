Бюджет позволяет? Откуда возьмут деньги на индексацию пенсий

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В ближайшее время должны рассмотреть вопрос об индексации пенсий на 2022 год для работающих пенсионеров. Соответствующее поручение дали нескольким российским министрам. Пока окончательное решение о возможности таких изменений неизвестно. Как считают эксперты, бюджет России позволяет произвести такую индексацию. О том, откуда в случае принятия изменений будут брать деньги, кому еще нужно проиндексировать пенсии и что этому может помешать, — в материале «Вечерней Москвы».

Нуждаются все

С 2016 года в России была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. С того момента эта действующая норма постоянно подвергалась критике. Об этом «ВМ» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Были неоднократные попытки депутатов Госдумы изменить ее, что не увенчалось успехом. Этот вопрос много раз поднимался лидерами фракций, лидерами ЛДПР, в том числе на встрече с президентом. Поднимали профсоюзы этот вопрос. Мы убеждены, что нужно индексировать пенсии всем пенсионерам. Как минимум стоит начать с пенсионеров-инвалидов, которые заняты на низкооплачиваемой работе. И тех пенсионеров, которые получают маленькую зарплату. А вообще, не надо дискриминировать — надо индексировать пенсии всем, — заключил политик.

По словам Нилова, деньги на индексацию пенсий можно взять из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда. Как он добавил, в Пенсионном фонде наблюдается дефицит, но деньги на такие нужды взыскать «можно и нужно».

— Работающие пенсионеры в бюджетную систему страны платят подоходный налог, платятся взносы во все социальные службы работодателями. Тем самым они уменьшают дефицит бюджета и из федерального бюджета меньше средств отчисляется. Поэтому работающий пенсионер выгоден государству. И нам надо стимулировать людей, которые готовы работать. Это повышение качества и продолжительности жизни, увеличение покупательской способности, доходы в бюджет, — дополнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как отметил собеседник «ВМ», из-за того, что правительство не индексирует пенсии, люди вынуждены использовать разные «кривые схемы». Например, в декабре увольняться, а в январе дальше устраиваться, чтобы пенсия уже была проиндексирована, добавил Нилов. Также политик заключил, что в ближайшие годы вполне возможно выведение из системы обязательного пенсионного страхования накопительной пенсии. По его словам, она может стать исключительно добровольной.

Вопрос приоритетов

Произвести индексацию пенсий для работающих пенсионеров в России возможно. Как пояснил «ВМ» ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист и политолог Никита Масленников, сейчас должен встать вопрос распределения бюджетных средств на наиболее приоритетные цели.

— Профицит бюджета за первое полугодие консолидированного бюджета РФ приблизился к одному триллиону 200 миллиардам рублей. Поэтому источник есть. Другой вопрос: есть и масса иных обязательств. Только одни школьные выплаты нам стоили больше 104 миллиардов рублей сейчас. То есть профицит «похудел» уже на десятую часть. Поэтому расходы будут увеличиваться. При этом всегда надо понимать, что вопрос индексации пенсий неработающих пенсионеров — это проблема бюджета следующего года. Шансы есть. Просто сейчас нужно очень конкретно и взвешенно посмотреть на то, как складывается эта сетка приоритетов не только на следующий год, но и на ближайшие три года, — разъяснил экономист.

Также Масленников отметил, что сейчас наблюдаются «реальные проблемы и сокращение рабочей силы в целом трудоспособного населения России». Поэтому индексация пенсий для работающих россиян могла бы стать минимальной мотивацией для них, считает собеседник «ВМ».