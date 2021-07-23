Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство России проработает индексацию пенсий работающим пенсионерам

Юлия Курганова

Общество
Правительство России проработает индексацию пенсий работающим пенсионерам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Нескольким министрам дали поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Этим займутся главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников. Ведомства вместе с социальными партнерами проработают вопрос необходимости обеспечения индексации пенсий данной категории российских граждан.

Однако подчеркивается, что вопрос в настоящий момент пока не решен, так как ответ не получен, передает РИА Новости.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В июне Федерация независимых профсоюзов РФ обратилась к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также сообщил, что президенту доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты в контакте с кабмином продолжат работу для выработки правильного варианта.

Россиянам сообщили сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей. С учетом индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости поднимется до 20 388 рублей к 2024 году.

Читайте также:
пенсияработающие пенсионерыправительство России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте