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Профсоюзы попросили Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Профсоюзы попросили Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий

Юлия Курганова

Общество

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщается на сайте федерации.

— Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения по индексации пенсий работающим пенсионерам, — сказано в обращении.

В нем отмечается, что российское правительство не одобрило ни один из законопроектов, которые подготовили депутаты, также оно не внесло свой вариант по данному вопросу.

Отмечается, что «затянувшаяся пауза» сдерживает решение вопроса, который касается многих тысяч российских пенсионеров.

— ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации, — сказано в письме.

Также организация выразила уверенность, что справедливое решение этого сложного вопроса будет найдено в ближайшее время. Подчеркивается, что следует вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам, восстановить индексацию.

Ранее россиянам рассказали о среднем размере страховой пенсии в 2021 году.

Читайте также: Пенсионное равенство — Буцкая настаивает на индексации пенсий для всех

профсоюзыпенсияВладимир Путин
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