Россиянам сообщили сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

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Российская комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, раскрыв сроки роста пенсии. Документ опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов РФ.

Так, с учетом индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости поднимется до 20 388 рублей к 2024 году.

Индексация страховых пенсий будет производиться, как и раньше, с 1 января. В 2022 году размер индексации составит 5,9 процента, в 2023 году — 5,6 процента, а в 2024-м — 5,5 процента. В 2022 году пенсия будет составлять 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей.

Ранее «Вечерняя Москва» выясняла, чего ждать от новой пенсионной реформы. Банк России и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о реформировании отрасли. Согласно инициативе, система обязательного пенсионного страхования будет переведена в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Собственниками накоплений станут сами граждане: денежные средства больше не будут принадлежать государству.