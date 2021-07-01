«Европейский уровень»: чего ждать от новой пенсионной реформы

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Банк России и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о реформировании отрасли. Согласно инициативе, система обязательного пенсионного страхования будет переведена в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Собственниками накоплений станут сами граждане: денежные средства больше не будут принадлежать государству. Также в рамках проекта возобновится принцип софинансирования и появится возможность досрочного пользования накоплениями. «Вечерняя Москва» выяснила, как именно возможная новая реформа отразится на кошельках пенсионеров и когда российская система наконец приблизится к европейской.

«Полное право распоряжения средствами»

Теперь накопленные денежные средства будут принадлежать не государству, а гражданам, договорились ЦБ и ведущие НПФ. На данный момент пенсионные накопления формируются за счет обязательных страховых взносов, которые делает сотрудник, рассказала «Вечерней Москве» президент Негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Светлана Касина. По ее словам, такой механизм аналогичен системе налоговых платежей, когда денежные средства «обособляются» от плательщика.

— Формально эти деньги принадлежат государству: за счет них должна быть обеспечена последующая выплата накопительной пенсии. Именно государство принимает решение в отношении этих денежных средств, — пояснила текущее устройство системы Касина.

Однако теперь предлагается внести коррективы в существующую схему, сказала она. Так, собственником денежных средств станет гражданин, который получит полное право распоряжения своими накоплениями.

— Сейчас предлагается провести реформирование и сделать собственником этих средств человека, в пользу которого они заплачены. Гражданин получит больше прав на распоряжение этими средствами. Он должен понимать, что это его личный, действительный и неотложный капитал, — объяснила представительница НПФ.

И все же возможное обновление пенсионной системы не сильно скажется на текущем доходе пенсионеров, отметила Касина. Внедрение инициативы поможет составить «типовой пенсионный план». По словам специалиста, новая мера позволит гражданину сформировать «стартовый капитал», из которого можно сделать так называемую досрочную выплату по определенным основаниям.

— Предполагается предоставить гражданам дополнительные права: накопленными средствами человек сможет пользоваться, не только когда он уже дожил до пенсии. Их можно будет тратить в сложных жизненных ситуациях, например, в случае тяжелой болезни. Можно благополучно дожить до пенсии и тогда использовать свой финансовый капитал, а можно взять эти средства в стопроцентном объеме, если что-то плохое случилось. Это и есть возможность досрочной выплаты по определенным основаниям, — рассказала Касина.

Переход на «европейскую систему»: возможен ли он

По словам Касиной, инициатива позволит приблизить российскую систему пенсионных накоплений к европейской. Дело в том, что предложение ЦБ и НПФ предполагает переход на «трехступенчатую пенсионную схему».

— Благодаря внедрению этой инициативы пенсионная система действительно будет выходить на европейский уровень. К сожалению, мы не сформировали трехступенчатую систему за последние 10 лет. Первый ее уровень — базовый, когда государство предоставляет гражданину пенсию (он есть у нас). Второй — уровень корпоративных пенсий, когда деньги выплачивает еще и работодатель. Третий — личный пенсионный план, который сейчас и создается. Им можно воспользоваться, став пенсионером, или в тяжелых жизненных ситуациях, — пояснила Касина.

Это и есть «настоящая трехступенчатая система», которая на данный момент установлена в Европе, добавила она.

Инициативу по обновлению пенсионной системы оценили и в Союзе пенсионеров России. Председатель организации в Ленинградской области Надежда Шумейко отметила, что горячо надеется на улучшение качества жизни пенсионеров благодаря грядущему нововведению. Однако при этом отношение к реформе остается несколько скептическим, заявила она.

— Если мы действительно таким образом приблизимся к европейской системе, это будет очень хорошо для наших пенсионеров. Если эта реформа будет идти им на пользу, если они будут от этого рады и счастливы, я только за. Я только за то, чтобы они получили какие-то блага, чтобы их жизнь стала легче, — высказалась Шумейко.

В то же время приходится опасаться того, что новая мера повторит неудачный опыт прошлых лет. В таком случае жизнь пенсионеров останется прежней, заключила собеседница «ВМ».