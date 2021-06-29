Молодые старички: почему молодежь чувствует усталость от жизни

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Недавний опрос ВЦИОМа показал: 20 процентов россиян 18–24 лет оценивают свою жизнь негативно. В группе 25–35 лет пессимистов еще больше — целая четверть. И это среди самой традиционно счастливой категории населения! Исследование, проведенное месяцем ранее, показало, что и здоровьем своим молодые не довольны. В среднем по стране пожаловались на неважное самочувствие 11 процентов респондентов, а среди молодых — целых 14. Что происходит? Разбираемся с экспертами.

Молодые старички — это, строго говоря, почти все герои русской литературы ХIХ века. Большинство главных персонажей канона школьной словесности — от Онегина до Базарова — люди, успевшие «передумать и перечувствовать» больше, чем их ровесники. Однако сегодня мы все чаще наблюдаем это явление уже не в литературе, а в реальности: молодых людей, которые чувствуют себя «почтенными старцами». Сетуют на бренность бытия, упадок сил и, что интересно, на слабое здоровье. И это не кокетство.

Три фактора раннего «дряхления»

Доктор психологических наук, эксперт по возрастной психологии Илья Слободчиков считает, что нынешние «юные старички» любопытно отличаются от своих предшественников:

— «Безвременная старость» поколения Z (так условно называют специалисты тех, кто родился на рубеже тысячелетий и позже. — «ВМ») связана с тремя факторами, — говорит ученый. — Первый — традиционный. Молодым людям трудно соотносить собственный возраст с контекстом времени. Иными словами, сорокалетние кажутся молодым глубоко пожилыми; это было во все времена. Но сейчас «старый добрый» юношеский эйджизм усиливается совершенно ненормальной культурологической обстановкой.

Юность рассматривается как обязательное условие любого успеха — от бизнеса до близких отношений. И масса работодателей до сих пор указывают в перечнях требований к сотрудникам возраст «до тридцати пяти».

Согласно исследованию психологов НИУ ВШЭ Ольги Патоша и Любови Черкасовой, пожилые люди в России более остро чувствуют дискриминацию, чем их ровесники, переехавшие в Израиль (выборку составили ответы 1243 респондентов от 62 лет и старше). Российские пенсионеры признались, что чувствуют сильное давление стереотипов. Например, стоит посетовать на жизнь — как тут же получаешь ярлык «капризного человека», хотя молодежь ворчит не меньше, но ее гораздо реже осуждают.

Второй фактор, по наблюдениям Слободчикова, связан с ощущением неопределенности. Современный мир меняется стремительно. Сегодня на пике популярности «Ютьюб», завтра — «Тик-ток», а что будет послезавтра — и вовсе угадать трудно. Молодые боятся, что не успеют на этот безумный поезд. Тем временем в информационном поле «соревнуются» два жизненных сценария: экспресс-успех в соцсетях, когда юноша или барышня без образования получает миллионные доходы, гримасничая под музыку.

И истории людей старших поколений, которые сталкиваются с проблемой собственной невостребованности. Особенно проблема проявляется в так называемой усредненной профессиональной нише — среди офис-менеджеров, юристов, экономистов, которых оказалось несколько больше, чем нужно на рынке труда.

Молодые чувствуют себя зажатыми в тиски: жизнь представляется им бесконечной игрой на бирже с риском потерять все, если сделаешь неправильный выбор. Какой выбор правильный? Самый сложный: постепенно становиться мастером-виртуозом в каком-нибудь деле, непрерывно приобретая новые знания и навыки. Это самая надежная стратегия. Но она же самая затратная. А терпение и труд — не самые сильные стороны подрастающего поколения, считает эксперт.

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Идея «хочу все и сразу», нежелание и неумение последовательно достигать целей формирует новую ментальность, отмечает Слободчиков. Этот процесс может привести к самым печальным последствиям. Невозможно стать блестящим специалистом в одно мгновение. Это длительный и трудный путь. Но кто готов его проделать? В июне фонд «Общественное мнение» обратился к 1500 наших сограждан в возрасте от 18 лет с вопросом: «Готовы ли вы жить в обществе, где нет необходимости трудиться?» Подходящим для себя мир бездельников признали 29 процентов россиян. Среди граждан 18– 30 лет любителей бить баклуши оказалось больше, чем в других возрастных группах: целых 39 процентов.

— Третий фактор, искажающий восприятие возраста у молодых, недавно всплыл у меня в разговоре со студентами, — говорит Илья Слободчиков. — Это разрыв поколений. «Юные взрослые» 20–25 лет совершенно не представляют себе, как они будут жить после тридцати пяти. Как устроен этот «мир стариков»? Каким смыслом наполнен? От какой деятельности там можно получать удовольствие? У молодежи почти нет идей на эту тему. Почему это плохо? Потому что отсутствие временной перспективы — одно из самых «твердых» оснований для обесценивания в конечном итоге жизни как таковой.

Как страшно расти

При этом сегодня мы наблюдаем парадокс: на фоне общественной «риторики», которая благоволит юности, поощряет юношеский задор и бодрый «инстаграмный» вид, молодым у нас дорога далеко не везде. По сведениям Росстата, средний возраст российского безработного — 35 с половиной лет. Доля молодежи до 25 лет среди нетрудоустроенных людей — почти 22 процента. Для сравнения: людей старше 50 лет — всего 16 процентов. В общем, на словах одно, на деле — другое.

Эту статистику подтверждают и данные демографов: период взросления сегодня довольно сильно удлинился. В старшем поколении, рожденном после Великой Отечественной войны, человек отделялся от родительской семьи в 18–20 лет. Среди тех, кто родился в 80-е, покидать отчий дом было принято уже в 23–25 лет. И эта тенденция нарастает.

И зачастую юный человек «зависает» на пороге взрослой жизни перед перспективой долго и мучительно карабкаться вверх по социальной лестнице. При этом сознавая, что конкурировать придется не только с ровесниками, но и с представителями старших поколений, которые на пенсию вовсе не торопятся. А за 40-летним поворотом жизнь вообще покрыта мраком неизвестности.

Сознавая всю сложность экзистенциальной задачи, вполне логично отложить ее на «попозже». А чтобы как-то оправдаться — можно объявить, что твои лучшие годы уже позади. Ленивых людей все осуждают, а кто осмелится упрекнуть «пожившего», измученного человека? Да он и сам себя не осудит. По мнению Ильи Слободчикова, синдром «досрочной старости» — не что иное, как маскировка разнообразных социальных страхов. Молодые люди предпочитают «состариться», не успев повзрослеть.

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Хочу, как мама (и бабушка).

— По данным разных исследований, у тех, кто родился уже в новом тысячелетии, складываются более близкие и доверительные отношения с родителями, — рассказывает практикующий психолог Ирина Петрова. — Возможно, жалобы на скверное самочувствие дети копируют у значимых взрослых. У меня есть клиентка 19 лет, которую часто беспокоят странные боли в сердце, мигрень, метеозависимость, однако врачи никаких заболеваний у нее не находят. Любопытно, что точно такие же сетования я слышала от мамы девушки.

Существуем долго, но трудно

— Современная молодежь очень неоднородна, — говорит врач-гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов. — Нельзя сказать, что «юные старички» — это некая повальная мода. Есть молодежь, которая себя чувствует на свой возраст, а есть те, кто ощущают себя моложе. Врачи давно отмечают у подростков увеличение проблем со здоровьем. Отражается ли это на субъективном самочувствии? Наверняка.

Мы живем в очень необычное время. Буквально сто лет назад — а для эволюции это мгновение — 55 процентов общей смертности в России «обеспечивали» дети до 5 лет. Выживали только самые жизнеспособные. И вообще, это был мир, где долго не жили. Я смотрел довоенную статистику по Ленинграду: количество людей старше 90 лет можно по пальцам пересчитать. А сегодня в России 90-летних и старше — больше 750 тысяч человек.

В мегаполисах средняя продолжительность жизни увеличилась на несколько десятков лет. Однако посмотрите на столицу: москвичи постоянно находятся в сильном хроническом стрессе. Несомненно, это фактор развития множества патологий, в том числе психосоматических. Кроме того, сейчас эпидемия малоподвижности — это тоже не способствует улучшению самочувствия. Вы обратили внимание, что делают люди, когда приходят в кафе, садятся в метро? Утыкаются в телефоны. В такой ситуации проблемы с позвоночником, со зрением будут нарастать. Так что нынешняя молодежь — совсем не обязательно зануды и ипохондрики. Скорее всего, их жалобы на здоровье вполне объективны.

Однако любопытно, что «нездоровые» юные горожане — с близорукостью, сколиозом, хроническим стрессом — по ожидаемой продолжительности жизни превзойдут своих предков. К 2050 году Москва окажется «наводнена» старичками, которые «скрипят» с ранних лет: людей старше 65 лет будет в три раза больше, старше 85 — в четыре раза больше, а столетних — в семь раз. Такая тенденция наблюдается по всей планете, в этом мы мало отличаемся от других стран.

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Выход есть!

— Для того чтобы молодые люди не воспринимали современный сложный мир как отторгающий и опасный, доверяли ему и не пытались убежать в «старость», — считает эксперт-психолог Илья Слободчиков, — ничего принципиально нового придумывать не надо. Ситуация поменяется кардинально, когда мы поставим культуру отношений, общения, эмоций выше «культуры приобретения». Однако сегодня культ потребления всячески стимулируется. В приоритете — технические специальности, которые помогают потребление развивать. Гуманитарные специальности не в приоритете.

Однако совершенно очевидно, что нужно сращивать социально-гуманитарную и технологическую сферы, потому что в противном случае мы получим катастрофу. Японцы, которые были помешаны на цифровизации, первыми стали говорить, что пренебрежение к гуманитарным и социальным наукам калечит людей. Пока люди не превратились в роботов, проблемы личности должны стоять выше любых технологий.

РЕПЛИКА

Дайте подросткам право выбора

Елена Кандыбина, семейный психолог:

—Чрезмерное внимание к своему внешнему виду, внутреннему состоянию и самочувствию характерны для подростков. Подростничество — стремление жить по-новому. Что же случается, если общество требует от юношества только безопасного поведения, соблюдения правил и отличной учебы? Подростку только и останется, что думать о своем самочувствии. Тело и внешность оказываются тем, что еще можно контролировать. Здоровье — то немногое, что принадлежит мне (если уж в другом выборе мне отказано). И тогда, естественным образом, именно внешность и здоровье становятся сверхидеей, куда молодой человек может направить всю энергию, которую выдала ему природа для начала новой жизни. Ну и, конечно, еще одним доступным направлением, кроме заботы о здоровье и внешности, становится уход в социальные сети и компьютерные игры.

Не зря больше половины знакомых мне подростков мечтают стать блогерами — это понятная им территория свободы. Но все-таки такая занятость не подходит для всех, как не могут все люди быть одной профессии или иметь одно и то же хобби. Если блогерство не подходит, часто подросток не видит другого выбора. Как если бы взрослый человек мог бы устроиться работать только в одну организацию, а провал на собеседовании туда означал бы невозможность работы вообще. Что же делать? Учиться жить рядом с подростками, проверяющими себя и наш мир на прочность, ищущими новое и необычное в этой жизни. Задача взрослых давать подросткам возможность пробовать разнообразные, а не только полезные и безопасные, формы деятельности. Не делать их жизнь формальной, а давать доступ к тому, что захватит их, станет для них важным.

КАК У НИХ

Аналитики Всемирной ассоциации в области маркетинговых исследований и опросов проинтервьюировали 31 890 человек из 41 страны мира об их отношении к возрасту. Оказалось, что люди перестают чувствовать себя молодыми примерно к 40 годам. При этом «настоящая старость», по мнению респондентов, начинается только в 60 лет. Американская компания FlowingData изучила своих соотечественников и выяснила, что жители США «началом старости» считают еще более молодой возраст — 37–38 лет. Социальные психологи в Университете Брандейса в Массачусетсе опросили 188 американцев обоего пола от 14 до 83 лет. Выяснилось, что подростки в большинстве чувствуют себя старше, чем они есть. А взрослые люди — моложе.

ЦИТАТА

Джордж Оруэлл (1903-1950), писатель:

— Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее.