«Я тогда очень страдал»: Топалов рассказал о детской травме

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов поделился фото из детского сада своего сына и рассказал фанатам о своей детской травме после учебы в Англии.

— Сегодня первый день сына в садике. Я сижу тут на всякий случай, так как не знаю, как пройдет, и хочу быть рядом на случай, если буду ему нужен. Работу взял с собой. Никогда не думал, что буду работать в саду, — написал Топалов в своем Instagram аккаунте.

Далее певец объяснил, почему он не может оставить сына одного. Топалов рассказал, что у него после учебы в Англии очень тяжелая детская травма.

— Я тогда очень страдал, и мой мозг просто «орет» мне, что он тоже страдает и ему так же плохо. И вот я себя в очередной раз бросаю в зону «некомфорта», чтобы проработать свои страхи и проблемы. К сожалению, другого пути нет. Я очень хочу, чтобы ему понравилось. Для его же развития и радости, — поделился Топалов.

Певец подчеркнул, что он не хочет «сдавать» в детский сад ребенка, чтобы идти на работу. Он, наоборот, хочет дать ему прекрасное детство, полное радости и общения с другими детьми.

Подписчики подбодрили певца.

«Каждому бы ребенку такого заботливого папу! Влад большой молодец»; «Просто молодец! Суперотец! Так все правильно и четко», — прокомментировали фолловеры.

Напомним, Влад Топалов женился на Регине Тодоренко в октябре 2018 года. В этом же году у пары родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом.