Медики объяснили, как коронавирус сказывается на умственных способностях

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Ученые заявили, что COVID-19 плохо влияет на умственную деятельность. Исследование показало, что у пациентов с разным течением заболевания уровень IQ снизился на три-семь баллов. При этом российские медики уверены, что в этом виноват не сам вирус, а вызванное им кислородное голодание мозга.

Однако все медики сходятся во мнении, что наука пока еще не имеет полного представления обо всех последствиях новой коронавирусной инфекции. Невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, что в исследовании нейрофизиологов из Имперского колледжа Лондона речь идет не столько о последствиях самого коронавируса, сколько о совокупности большого числа факторов течения заболевания. К примеру, при тяжелой форме пневмонии снижается сатурация, иными словами насыщение крови кислородом, что приводит к гипоксии.

При этом Ольга Голубинская уточнила, что это может быть и COVID-19 при сахарном диабете, и отравление тяжелыми металлами, и другая инфекция, инсульт, инфаркт, эллиптический приступ. Все это, по словам эксперта, приводит к ухудшению умственных способностей. Таким образом, нельзя дать четкого ответа, что виноват именно коронавирус, отмечает телеканал 360.

— Супервирус, вызвавший пандемию, приводит к тяжелой пневмонии. У людей идут нарушение кислотно-щелочного баланса, плохая сатурация. Все это и многие другие негативные последствия сказываются на появлении микроповреждений головного мозга, — подчеркнула невролог.

Она также добавила, что такие повреждения не стоит сравнивать с болезнью Альцгеймера или другими аналогичными недугами.

Тем временем, вирусолог Михаил Щелканов скептически отнесся к новости о необратимом снижении интеллекта у переболевших коронавирусом людей.

— Это довольно смелое заявление. На мой взгляд, оно все-таки не подтвердится. При этом любое заболевание, как правило, бесследно не проходит, особенно такое системное, как острое респираторное, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что медики и ученые об этом всегда напоминали гражданам, когда говорили и про грипп, и про другие эпидемические коронавирусы, которые были известны до SARS-CoV-2, отмечает ИА «НСН».