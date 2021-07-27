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Кешбэк за коммунальные платежи деньгами стали получать жители Московской области

Елена Фролова

Общество
Кешбэк за коммунальные платежи деньгами стали получать жители Московской области
Фото: Pixabay

Жителям Московской области стали начислять кешбэк за своевременную оплату коммунальных услуг. Теперь это делается еще и в виде денег. Раньше кешбэк возвращался в качестве бонусов. За три месяца этой услугой воспользовались свыше 100 тысяч человек. Такую информацию предоставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На территории региона по поручению его главы реализуется программа «Коммунальный бонус». Она позволяет всем, кто вовремя и полностью оплачивает услуги ЖКХ, получать скидки и купоны на разные товары.

— Граждане, которые оплачивают коммунальные услуги вовремя и онлайн, могут воспользоваться скидками и бонусами в магазинах, кафе и на различных электронных площадках, — пояснил Андрей Воробьев.

При этом он добавил, что с июля участники программы могут получать кешбэк «уже живыми деньгами», отмечает РИАМО. Вернуть один процент от суммы платежа могут клиенты МособлЕИРЦ. Для получения кешбэка нужно оплатить счета за ЖКУ с помощью личного кабинета на сайте МособлЕИРЦ либо через приложение «МособлЕИРЦ Онлайн».

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