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Концерт Ирины Богушевской пройдет на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Концерт Ирины Богушевской пройдет на ВДНХ
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Зеленый театр ВДНХ приглашает слушателей 30 июля на Большой концерт Ирины Богушевской под открытым небом.

Песни исполнительницы мелодичны, «собраны вручную» вместе с лучшими музыкантами Москвы. Это и солнечные босановы, и широкие баллады, и зажигательные ритмы Средиземноморья. Специально для вечера певица и ее команда приготовили летний коктейль из популярных хитов и освежающих премьер.

Зеленый театр ВДНХ — одна из самых романтичных летних концертных площадок Москвы. Архитектурный комплекс по типу французского шато начал свою работу в 1939 году. На сцене с амфитеатром проходили выступления Леонида Утесова, хора им. Пятницкого и других легенд советской эстрады.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на его сайте.

А в оранжерее павильона Азербайджанской Республики на ВДНХ с 29 июля по 1 августа пройдут концерты коллективов Simple Music Ensemble, Tchaikovsky Orchestra, Diamond black и квартета Linii. В их исполнении прозвучат мелодии композиторов Людовико Эйнауди и Макса Рихтера, а также хиты группы Queen, Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро и Sting.

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