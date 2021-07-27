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Светлана Разворотнева: Угроза здоровью сохранится до тех пор, пока не привьется абсолютное большинство россиян

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева: Угроза здоровью сохранится до тех пор, пока не привьется абсолютное большинство россиян
Фото: Екатерина Бибикова

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию в одной из столичных поликлиник. Необходимость этого шага она объяснила сложной эпидемиологической ситуацией и появлением новых штаммов коронавирусной инфекции.

Она рассказала, что вместе с членами своей семьи — мужем, сыновьями и пожилыми родителями — прошла вакцинацию в декабре 2020 года.

— Прививку мы перенесли легко, и до сих пор никто из нас коронавирусом не болел, хотя я нахожусь в постоянном контакте с огромным количеством людей и многие из моих непривитых коллег перенесли болезнь. Сейчас пандемическая ситуация обострилась, осенью она может стать еще сложнее и к этому лучше подготовиться заранее — обезопасить себя и других. Поэтому я приняла решение ревакцинироваться, — отметила Разворотнева.

Она прошла ревакцинацию в Городской поликлинике № 210 Департамента здравоохранения Москвы. Медики ввели ей «Спутник Лайт». Второго этапа введения вакцины, в отличие от тех, кто прививается впервые, ей не требуется. Правила прохождения процедуры просты: совершеннолетие, отсутствие простудных заболеваний и обострения хронических недугов в течение двух недель до прививки.

— Наши медики уже более полутора лет работают на износ, спасая жизни людей, заразившихся новым вирусом. Он кардинально изменил наш привычный уклад и, видимо, останется с нами надолго. Появляются новые штаммы, для многих заболевание становится фатальным. Российские ученые изобрели вакцину, которая помогает всему миру бороться с пандемией, но угроза общественному здоровью в нашей стране сохранится до тех пор, пока не привьется абсолютное большинство россиян, — заявила она.

Лето 2021 года ознаменовалось в мире не только погодными катаклизмами, но и новой волной COVID-19. Коронавирус активно мутирует и быстро приспосабливается. Те, кто ранее не был восприимчив до этого к инфекции, начинают заражаться. Поэтому врачи рекомендуют пройти повторную вакцинацию спустя полгода после введения первого компонента вакцины. Планируется, что после улучшения эпидемиологической ситуации вакцину будут колоть раз в год.

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