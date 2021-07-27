Московский «Манеж» расскажет «Всеобщую историю искусств»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центральный выставочный зал «Манеж» и кафедра всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова приглашают слушателей на курс лекций «Всеобщая история искусств. Западное искусство ХХ века». Мероприятия пройдут в Гостином Дворе с 2 августа по 18 октября.

Лекции «Всеобщая история искусств» знакомят слушателей с основными периодами в развитии архитектуры и изобразительного искусства с древности до середины ХIХ века. Часть курса, которую презентуют с начала августа, посвящена ключевым тенденциям развития и направлениям в искусстве ХХ века.

В понедельник, 2 августа, старт программе даст лекция «Введение в изучение искусства XX века. Стиль Модерн». Слушатели узнают об истоках авангардного искусства и значении фотографии для смены художественного курса.

Через неделю, 9 августа, состоится лекция «Первые -измы авангарда: фовизм», на которой расскажут краткую историю и общую характеристику направления. Далее, 23 и 30 августа, а также 13 сентября слушателям поведают о других «-измах»: кубизме, экспрессионизме и футуризме соответственно.

На лекции «Рождение и развитие беспредметного искусства» 20 сентября посетители узнают о теоретических и практических предпосылках к возникновению беспредметного искусства. Через неделю, 27 сентября, состоится лекция «Европейское искусство межвоенного периода: дадаизм и сюрреализм» о происхождении термина «дада», истории движения, манифестах и декларации дада.

4 октября лекция «Западное послевоенное искусство: абстрактный экспрессионизм и поп-арт» поведает о смещении главного центра развития искусства из Европы в США, а также абстрактном экспрессионизме как важнейшем направлении в послевоенном искусстве США.

Через неделю, 11 октября, пройдет лекция «Искусство второй половины ХХ века. Минимализм, концептуализм, новые художественные жанры: хеппенинг, перформанс, энвайронмент, инсталляция, видеоарт». А завершится курс 18 октября лекцией «Архитектура ХХ века».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ЦВЗ «Манеж».