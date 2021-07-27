Почти три тысячи светофоров адаптированы для слабовидящих пешеходов в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Устройства звукового сопровождения пешеходов и табло обратного отсчета времени появятся на городских светофорах в столице. Подобные объекты будут информировать слабовидящих и слабослышащих пешеходов о том, что можно или нельзя переходить дорогу. Такую информацию предоставили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Общее число светофоров, оборудованных пешеходными светофорными объектами, которые совмещены с устройствами звукового сопровождения пешеходов, составляет 2953, — уточнили в ЦОДД.

Вместе с тем 2724 светофора в столице имеют табло обратного отсчета времени. При этом транспортных семафоров, совмещенных с такими табло, насчитывается 1,6 тысячи штук. В 2020 году в Москве специалисты реконструировали и установили около 240 светофоров, а с января по июнь 2021 года — почти 90, отмечает РИАМО.

Помимо этого, в столичном мегаполисе появилось около одной тысячи табло вызова пешеходной фазы светофора. Как подчеркнули в центре, новые модели устройств являются более удобными, заметными и «умными».