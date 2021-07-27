Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти три тысячи светофоров адаптированы для слабовидящих пешеходов в столице

Елена Фролова

Город
Почти три тысячи светофоров адаптированы для слабовидящих пешеходов в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Устройства звукового сопровождения пешеходов и табло обратного отсчета времени появятся на городских светофорах в столице. Подобные объекты будут информировать слабовидящих и слабослышащих пешеходов о том, что можно или нельзя переходить дорогу. Такую информацию предоставили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Общее число светофоров, оборудованных пешеходными светофорными объектами, которые совмещены с устройствами звукового сопровождения пешеходов, составляет 2953, — уточнили в ЦОДД.

Вместе с тем 2724 светофора в столице имеют табло обратного отсчета времени. При этом транспортных семафоров, совмещенных с такими табло, насчитывается 1,6 тысячи штук. В 2020 году в Москве специалисты реконструировали и установили около 240 светофоров, а с января по июнь 2021 года — почти 90, отмечает РИАМО.

Помимо этого, в столичном мегаполисе появилось около одной тысячи табло вызова пешеходной фазы светофора. Как подчеркнули в центре, новые модели устройств являются более удобными, заметными и «умными».

Читайте также:
светофорЦОДДтранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте