В Кремле заявили о выполнении женевских договоренностей Путина и Байдена

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Договоренности, к которым пришли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве, выполняются. Об этом во вторник, 27 июля, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Процесс пошел. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Но главное, что идут контакты, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также добавил, что наличие контактов между странами является очень важным пунктом в выполнении заявленных договоренностей.

Так, в настоящее время, страны общаются по вопросам кибербезопасности и стратстабильности.

Следующие переговоры России и Штатов по стратегической стабильности состоятся в Женеве 28 июля.

Саммит с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.