Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле заявили о выполнении женевских договоренностей Путина и Байдена

Полина Долганова

Политика
В Кремле заявили о выполнении женевских договоренностей Путина и Байдена
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Договоренности, к которым пришли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве, выполняются. Об этом во вторник, 27 июля, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Процесс пошел. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Но главное, что идут контакты, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также добавил, что наличие контактов между странами является очень важным пунктом в выполнении заявленных договоренностей.

Так, в настоящее время, страны общаются по вопросам кибербезопасности и стратстабильности.

Следующие переговоры России и Штатов по стратегической стабильности состоятся в Женеве 28 июля.

Саммит с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Читайте также:
Кремльмеждународный саммитРоссия-США
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте