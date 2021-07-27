Российские тхэквондисты впервые и досрочно выиграли медальный зачет ОИ

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Российская сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпиаде. Команде удалось досрочно обеспечить себе первое место. Об этом стало известно во вторник, 27 июля.

В активе у России уже есть одна золотая награда, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом текущих летних Олимпийских игр в Токио стал Максим Храмцов, выступающий в весовой категории до 80 килограммов. Серебро досталось Татьяне Мининой, которая соревнуется в категории спортсменов до 57 килограммов. На третьем месте расположился выступающий в весовой категории до 58 килограммов Михаил Артамонов. Во вторник, 27 июля, за золото также будет соревноваться Владислав Ларин, который досрочно обеспечил себе минимум серебряную медаль.

По одной победе также имеется у итальянской, американской, тайской, узбекской и хорватской команд. Однако данные сборные не смогли пройти в финал соревнований.

В главном поединке в категории выше 67 килограммов будут бороться представители Кореи и Сербии.

До этого российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзовую награду летних Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Эта медаль стала 16-й в копилке России на текущих Играх в Токио. Выстрелы отечественных спортсменов оказались точнее, чем у представителей южнокорейской сборной. Встреча завершилась с результатом 17:9.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.