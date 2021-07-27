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Ледокол отправился в Арктику для эвакуации Федора Конюхова с дрейфующей льдины

Елена Фролова

Общество
Ледокол отправился в Арктику для эвакуации Федора Конюхова с дрейфующей льдины
Фото: АГН Москва

Путешественник Федор Конюхов дрейфует на льдине по Северному Ледовитому океану уже около двух недель. Одиночная станция находится в 32 милях от точки Северного полюса.

С того момента, как экспедиция началась, путешественнику пришлось столкнуться с несколькими трудностями. Температура воздуха составляет от минус двух до ноля градусов по Цельсию, что приводит к постепенному таянию льда под станцией. Фактически к данному моменту Федор Конюхов дрейфует среди образовавшегося пресного озера, глубина которого составляет десять сантиметров.

Однако он продолжает вести исследования, а в свободное время сочиняет художественные этюды.

— 26 июля, 19:55 по московскому времени. У меня все хорошо. Ветер становится тише. Теплеет. Солнышко пробивается сквозь тучи. С большим нетерпением ожидаю ледокол, где находятся все мои близкие, — рассказал Федор Конюхов с помощью спутниковой связи Iridium.

Судно «50 лет Победы» отправилось в Арктику для того, чтобы эвакуировать путешественника со льдины площадью 15 квадратных километров. Согласно планам, атомоход выйдет в точку Северного полюса, а после этого пройдет по направлению к Гренландии, чтобы отыскать дрейфующую в одиночку полярную станцию, отмечают «Невские новости».

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