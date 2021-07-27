«Политика страуса»: диетолог объяснила, в чем кроется опасность бодипозитива

кадр из фильма «Поймай толстуху, если сможешь»

Люди, имеющие избыточную массу тела, больше подвержены смертельно опасным заболеваниям. Поэтому, когда нежелание нормализовать собственный вес называют бодипозитивом, это не более, чем попытка спрятаться от реальной проблемы. Так считает диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

— Риск развития большинства недугов значительно увеличивается, если у человека есть избыточная масса тела. К ним относятся диабет, сердечно-сосудистые проблемы и заболевания суставов. Выше становится даже риск развития онкологии, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, бодипозитив представляет собой некую «политику страуса, сующего голову в песок и старающегося скрыться от проблем». Она сравнила таких людей с теми, кто считает, что прекрасно выглядит и хорошо себя чувствует, поэтому им якобы не нужны никакие ограничения в питании. Как подчеркнула диетолог, лишняя масса тела не только сказывается на здоровье, но и подвергает опасности жизнь человека, отмечает «Радио 1».

Согласно статистике, риск образования опасных заболеваний и смертность значительно выше у тех людей, которые страдают от лишнего веса.