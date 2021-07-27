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Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ

Иван Юминов

Общество
Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ
Фото: АГН Москва

Жительница столицы Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий во вторник, 27 июля.

— В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет — она окончила школу, у нее сданы все ЕГЭ. Она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления, — рассказал глава вуза.

Садовничий уточнил, что видел множество ребят, поступавших в 14–15 лет, но это — всегда особый случай. Если Теплякову примут, ей необходимо выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в МГУ, приводит слова Садовничего РИА Новости.

В середине июля факультет психологии МГУ выразил готовность принять на обучение Теплякову. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике.

После этого ей вручили аттестат за 11-й класс. По словам ее отца, девочка хочет поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

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