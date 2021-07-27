Пожилые москвичи поделились своими спортивными достижениями

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Участники проекта «Мой социальный центр», которому 29 июля исполняется два года, рассказали о том, что они вкладывают в понятие «здоровый образ жизни».

Первое клубное пространство для москвичей пожилого возраста появилось в Марьиной Роще. В настоящее время в столице действует 12 «Моих социальных центров», которые объединяют горожан старше 55 лет вне зависимости от их места жительства. За время существования проекта посетители клубного пространства в Марьиной Роще создали около 60 самоорганизованных объединений и провели более 3,5 тысячи активностей, а посетили центр более 70 тысяч человек.

В период пандемии клубные пространства перешли в онлайн-режим.

В честь дня рождения проекта «Мой социальный центр» организаторы запустили фоточеллендж «Курс на ЗОЖ», в рамках которого каждый желающий горожанин старше 55 лет мог опубликовать в соцсетях свой снимок с хештегом #курсназож с пометкой @moitsentr. Участники конкурса продемонстрировали спортивные успехи, среди которых прыжки с парашютом или катание на скейтборде.

По словам организаторов конкурса «Курс на ЗОЖ», здоровый образ жизни начинается с маленького шага. Им может стать остановка, пройденная пешком вместо проезда на транспорте, или съеденный вместо пирожного фрукт, или просто улыбка наступившему дню.

Так, по мнению лидера клуба ораторского искусства Маргариты Борисовны Москаленко, «ЗОЖ — это просто жить полной жизнью». Елена Михайловна Лаврова, глава объединения «Экскурсии с добрым экскурсоводом», считает:

— Всегда стремится к новым знаниям — это и есть здоровый образ жизни.

Участница клуба живописи Ольга Петрашкова утверждает:

— Всегда носите свое детство с собой, и вы никогда не состаритесь.

А лидер команды любителей настольного тенниса «Хобби» Семен Михайлович Левант уверен:

— ЗОЖ — это в первую очередь получение удовольствия от жизни.

Нередко горожане старшего возраста с помощью «Моих социальных центров» осуществляют свои давние мечты. Например, Надежда Константиновна Харламова всегда хотела петь — теперь она занимается любимым делом в творческом клубе.

Жителям столицы напомнили, что стать участником клуба можно, позвонив в любой московский социальный центр. Контактная информация учреждений размещена на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.