Сергей Собянин утвердил проект пешеходного перехода у станции Серп и Молот

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проекты строительства пешеходного перехода возле станции Серп и Молот и реконструкции пешеходных переходов у станций Москва-Товарная и Калитники МЦД-2. Об этом сообщили в пресс- службе мэра и правительства столицы во вторник, 27 июля.

— Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники МЦД-2 — участок от ТТК до реки Яузы площадью 64,18 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что план развития столичного транспортного узла на базе существующей станции Серп и Молот Горьковского направления МЖД предусматривает создание одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро и МЦД-2 и МЦД-4. Будут построены новые платформы, а станцию Москва-Товарная МЦД-2 перенесут ближе к площади Рогожская Застава.

На станции появится крытый надземный переход с вестибюлем, оборудованным кассами, лифтами, эскалаторами и турникетами. Переход станет транзитным и обеспечит безопасный путь через железную дорогу с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

Кроме того, будут реконструированы надземный пешеходный переход на станции МЦД-2 Москва-Товарная и подземный на станции Калитники. У станций Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники оборудуют дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, а также парковки для велотранспорта, остановочные пункты, стоянки такси и автопарковки. Также здесь появятся удобные тротуары для пешеходов и велодорожки.

В районе ТПУ «Серп и Молот» переустроят инженерные коммуникации, в том числе дождевую канализацию и уличное освещение.

В пресс-службе отметили, что формирование ТПУ и благоустройство прилегающих к станциям территории включены в проект развития МЦД-2 «Курско-Рижский» и запуска МЦД-4 «Киевско-Горьковский».