Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин утвердил проект пешеходного перехода у станции Серп и Молот

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин утвердил проект пешеходного перехода у станции Серп и Молот
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проекты строительства пешеходного перехода возле станции Серп и Молот и реконструкции пешеходных переходов у станций Москва-Товарная и Калитники МЦД-2. Об этом сообщили в пресс- службе мэра и правительства столицы во вторник, 27 июля.

— Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники МЦД-2 — участок от ТТК до реки Яузы площадью 64,18 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что план развития столичного транспортного узла на базе существующей станции Серп и Молот Горьковского направления МЖД предусматривает создание одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро и МЦД-2 и МЦД-4. Будут построены новые платформы, а станцию Москва-Товарная МЦД-2 перенесут ближе к площади Рогожская Застава.

На станции появится крытый надземный переход с вестибюлем, оборудованным кассами, лифтами, эскалаторами и турникетами. Переход станет транзитным и обеспечит безопасный путь через железную дорогу с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

Кроме того, будут реконструированы надземный пешеходный переход на станции МЦД-2 Москва-Товарная и подземный на станции Калитники. У станций Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники оборудуют дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, а также парковки для велотранспорта, остановочные пункты, стоянки такси и автопарковки. Также здесь появятся удобные тротуары для пешеходов и велодорожки.

В районе ТПУ «Серп и Молот» переустроят инженерные коммуникации, в том числе дождевую канализацию и уличное освещение.

В пресс-службе отметили, что формирование ТПУ и благоустройство прилегающих к станциям территории включены в проект развития МЦД-2 «Курско-Рижский» и запуска МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Читайте также:
Сергей Собянин«Серп и молот»пешеходный переход
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе к красивой осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Все мнения
О проекте