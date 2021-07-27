Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тхэквондист Владислав Ларин принес сборной России седьмое золото Олимпиады

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Тхэквондист Владислав Ларин принес сборной России седьмое золото Олимпиады
Фото: РИА Новости

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио и принес в копилку сборной страны седьмую награду высшей пробы.

Спортсмен выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. В финале соревнований он одержал победу над Деяном Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Это был последний вид программы Олимпийских Игр по тхэквондо.

Во вторник, 27 июля, российская сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпиаде. Команде удалось досрочно обеспечить себе первое место.

Всего в настоящий момент в копилке сборной России на Олимпиаде в Токио 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Читайте также:
золотая медальОлимпиада-2022тхэквондо
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе к красивой осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Все мнения
О проекте