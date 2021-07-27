Тхэквондист Владислав Ларин принес сборной России седьмое золото Олимпиады

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Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио и принес в копилку сборной страны седьмую награду высшей пробы.

Спортсмен выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. В финале соревнований он одержал победу над Деяном Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Это был последний вид программы Олимпийских Игр по тхэквондо.

Во вторник, 27 июля, российская сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпиаде. Команде удалось досрочно обеспечить себе первое место.

Всего в настоящий момент в копилке сборной России на Олимпиаде в Токио 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.