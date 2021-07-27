Маргарита Грачева отреагировала на жестокое избиение жителем Екатеринбурга беременной жены

Фото: instagram.com/margoritka1211

К каждой девушке, испытавшей домашнее насилие, нужен индивидуальный подход в оказании помощи. Также стоит ужесточить наказание за такие действия на законодательном уровне. Об этом «Вечерней Москве» сообщила известный блогер Маргарита Грачева, комментируя случай с беременной жительницей Екатеринбурга, которую сутки избивал муж.

— К сожалению, нет универсального совета о том, как пережить домашнее насилие. Для каждого это будет индивидуально. В плане законодательства понятно, что нужно уже давно ужесточать наказание, причем не только по статье о домашнем насилии, но пока мы никуда не двигаемся. Если брать мою трагедию: прошло три года, но ничего в законодательстве не изменилось, — сказала Грачева.

В 2017 году жуткая история Маргариты Грачевой потрясла многих. Ее супруг Дмитрий увез женщину в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Мужчина пытал ее полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Известно, что Грачев готовился к расправе над женой заранее: специально купил топор, жгуты и узнавал, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании.

По словам Маргариты Грачевой, в большинстве таких случаев психолог пострадавшим все же нужен. Также она посоветовала обращаться за поддержкой на специализированные сайты «Насилию. нет» или «Ты не одна». Как уточнила Грачева, там можно бесплатно получить юридическую и психологическую помощь.

Ревнивый муж в течение нескольких дней избивал свою беременную жену в загородном доме в Екатеринбурге. Перед этим девушка сообщила ему, что собирается с ним развестись. Когда девушку доставили в больницу, у нее диагностировали множественные гематомы и черепно-мозговую травму. В больнице пострадавшей сделали операцию и переливание крови. Также врачи сообщили ей, что она была беременна, но из-за произошедшего потеряла ребенка.