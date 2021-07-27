Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева установили в Дубне

Фото: mii.mosreg.ru

Панно с периодической таблицей Менделеева установили в подмосковной Дубне. Этот объект уникален тем, что он стал самым большим на территории Евразии. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций по Московской области.

Площадь инсталляции составляет свыше 284 квадратных метров. Ее разместили на одной из стен бассейна, расположенного на набережной реки Волги. Необычное панно было открыто к 65-летию Объединенного института ядерных исследований и Дубны.

— Инсталляция стала не просто украшением подмосковного города. В первую очередь, она была создана для популяризация науки. Это важно для Дубны, так как именно здесь открытие Дмитрия Менделеева имело не менее значительное продолжение – ученые ОИЯИ синтезировали новые химические элементы, — пояснил академик РАН Юрий Оганесян.

Огромную таблицу смогут увидеть не только жители и гости подмосковного города, но и пассажиры круизных теплоходов, которые ежедневно проплывают по Волге, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».