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Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева установили в Дубне

Елена Фролова

Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева установили в Дубне
Фото: mii.mosreg.ru

Панно с периодической таблицей Менделеева установили в подмосковной Дубне. Этот объект уникален тем, что он стал самым большим на территории Евразии. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций по Московской области.

Площадь инсталляции составляет свыше 284 квадратных метров. Ее разместили на одной из стен бассейна, расположенного на набережной реки Волги. Необычное панно было открыто к 65-летию Объединенного института ядерных исследований и Дубны.

— Инсталляция стала не просто украшением подмосковного города. В первую очередь, она была создана для популяризация науки. Это важно для Дубны, так как именно здесь открытие Дмитрия Менделеева имело не менее значительное продолжение – ученые ОИЯИ синтезировали новые химические элементы, — пояснил академик РАН Юрий Оганесян.

Огромную таблицу смогут увидеть не только жители и гости подмосковного города, но и пассажиры круизных теплоходов, которые ежедневно проплывают по Волге, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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