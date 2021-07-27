Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

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Государственный академический Большой театр 13 сентября откроет новый, 246-й сезон.

Опера в трех действиях «Пиковая дама» по одноименной повести Александра Пушкина станет первой постановкой, которую увидят зрители на Исторической сцене.

На Камерной сцене сезон откроется оперой «Искатели жемчуга», премьера которой состоялась в декабре прошлого года. Постановка исполняется на французском языке.

Новая сцена порадует своих гостей возможностью увидеть Международный фестиваль современного танца DanceInversion.

В новом сезоне на Историческую сцену вернется великое творение Модеста Мусоргского — опера «Хованщина» в постановке английского режиссера Саймона Макберни. В рамках сотрудничества с Метрополитен-оперой появится «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

На Новой сцене дебютирует в музыкальном театре руководитель Театра на Фонтанке Семен Спивак. Он поставит оперу Моцарта «Дон Жуан».

Три оперные постановки ждут зрителей на Камерной сцене им. Бориса Покровского. Первой премьерой сезона станет вечер, объединяющий два произведения, — «Маддалену» Сергея Прокофьева и «Испанский час» Мориса Равеля.

Балет подготовит три премьеры, две из которых перенесены с доковидного сезона: балет «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга на Новой сцене и вечер современной хореографии, объединяющий три новых одноактных балета на музыку российских композиторов — «Танцемания» Вячеслава Самодурова, «Времена года» Александра Глазунова в хореографии Артемия Белякова и «Made in Bolshoi» Антона Пимонова.

Кроме того, театр готовится отметить несколько важных дат: 95-летие Юрия Николаевича Григоровича, 80-летие артиста балета Михаила Лавровского, 95-летие Галины Вишневской, 150-летие Александра Горского, сообщается на сайте театра.