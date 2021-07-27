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Юрист оценила идею о запрете продажи животных в зоомагазинах

Елена Фролова

Общество
Юрист оценила идею о запрете продажи животных в зоомагазинах
Фото: РИА Новости

Зоозащитники хотели бы оказать поддержку инициативе Госдумы РФ о запрете на реализацию животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, однако законопроект может создать некоторые препятствия, которые продавцы научатся обходить. Так считает юрист Анастасия Комагина.

По его словам, недавно в России впервые приняли ГОСТ на содержание животных в магазинах. Кроме того, были обновлены правила реализации братьев наших меньших и растений. Как подчеркнула адвокат, это означает, что полностью отказываться от продажи зверей в специализированных магазинах власти пока не собираются.

Зоозащитники готовы целиком и полностью поддержать эту идею только в одном случае – если будет говориться о тотальном запрете, уверена юрист.

— Идея хорошая. Мы это одобряем. Всем понятно, что, когда животные продаются в питомниках, в условиях, которые приближены к естественной среде, то это, конечно, лучше, чем в магазинах, где они находятся в стеклянной клеточке, — пояснила Анастасия Комагина.

По мнению юриста, данный законопроект является своеобразной «уступкой» защитникам прав животных, отмечает телеканал 360.

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