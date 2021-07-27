Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правозащитник раскрыл способ решения проблемы с долгами при выезде за границу

Елена Фролова

Общество
Правозащитник раскрыл способ решения проблемы с долгами при выезде за границу
Фото: Pexels

Гражданам России, имеющим долги, запрещено выезжать за границу. О том, как решить возникшую проблему в короткие сроки, если нужно попасть за рубеж, рассказал правозащитник, юрист, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Он уточнил, что ограничения, связанные с пересечением границы при неоплаченных долгах или штрафах, находятся в юрисдикции службы судебных приставов. На официальном сайте ведомства можно узнать сведения о наличии или отсутствии каких-либо непогашенных задолженностей.

По словам правозащитника, бывают такие случаи, когда долг «застает врасплох». Например, непосредственно в аэропорту. Специально для этого было предусмотрено быстрое решение возникшей проблемы: недостающие средства можно оплатить в специальном терминале, который находится в здании воздушной гавани.

Как подчеркнул Федотов, причиной для ограничения на выезд может стать абсолютно любая сумма, но лишь при наличии соответствующего судебного постановления, передает Nation News.

Читайте также:
ограничениеюристграница
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте