Правозащитник раскрыл способ решения проблемы с долгами при выезде за границу

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Гражданам России, имеющим долги, запрещено выезжать за границу. О том, как решить возникшую проблему в короткие сроки, если нужно попасть за рубеж, рассказал правозащитник, юрист, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Он уточнил, что ограничения, связанные с пересечением границы при неоплаченных долгах или штрафах, находятся в юрисдикции службы судебных приставов. На официальном сайте ведомства можно узнать сведения о наличии или отсутствии каких-либо непогашенных задолженностей.

По словам правозащитника, бывают такие случаи, когда долг «застает врасплох». Например, непосредственно в аэропорту. Специально для этого было предусмотрено быстрое решение возникшей проблемы: недостающие средства можно оплатить в специальном терминале, который находится в здании воздушной гавани.

Как подчеркнул Федотов, причиной для ограничения на выезд может стать абсолютно любая сумма, но лишь при наличии соответствующего судебного постановления, передает Nation News.